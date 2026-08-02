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टी-सीरीज ने लगाया बैन, तो जी म्यूजिक ने किया बायकॉट... आखिर क्यों बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने सोनू निगम से मोड़ा मुंह?

Sonu Nigam Shocking Reveals: सिंगर सोनू निगम ने अपने करियर के उस मुश्किल दौर का सच बताया है, जब अपना हक मांगने पर म्यूजिक कंपनियों ने उन पर बैन लगा दिया था. गानों से आवाज हटाने से लेकर बायकॉट तक झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. जानिए कैसे उनकी एक जिद ने पूरी इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 02, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:45 AM IST
टी-सीरीज ने लगाया बैन, तो जी म्यूजिक ने किया बायकॉट... आखिर क्यों बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने सोनू निगम से मोड़ा मुंह?
Image Credit: Sonu Nigam Shocking Reveals

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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