टी-सीरीज ने लगाया बैन, तो जी म्यूजिक ने किया बायकॉट... आखिर क्यों बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने सोनू निगम से मोड़ा मुंह?

अपनी सुरीली आवाज से सालों तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सिंगर्स के हक, कॉपीराइट और रॉयल्टी के लिए आवाज उठाई, तो म्यूजिक कंपनियों ने उनका विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते उनको काफी नुकसान भी उठाना पड़ा. कंपनियों ने उनके कई गानों से उनकी रिकॉर्ड की हुई आवाज तक हटा दी और दूसरे सिंगर्स से गवा लिया. हालांकि, इस पूरे नुकसान के बावजूद सोनू निगम ने हार नहीं मानी और आगे चलकर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स के राइट्स को लेकर एक बड़ा बदलाव लाए.
लंबे समय से सोनू निगम कलाकारों को उनके हक और रॉयल्टी देने की वकालत करते रहे हैं. उन्होंने हमेशा म्यूजिक इंडस्ट्री की उन गलत नीतियों का खुलकर विरोध किया, जो सिंगर्स के खिलाफ थीं. जब उन्होंने कुछ गैर-जरूरी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया, तो उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए. कोमल नाहटा के पॉडकास्ट में सोनू ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब उनके एल्बम के लोग दीवाने थे और पोस्टर खूब बिकते थे. लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉपीराइट का मुद्दा उठाया, टी-सीरीज और जी म्यूजिक जैसी बड़ी कंपनियों ने उन पर बैन लगा दिया और उन्हें एक्टिविस्ट कहने लगे.
सोनू निगम ने बताया कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन पर इस तरह बैन लगा दिया जाएगा. उन्हें लगा था कि आपस में बातचीत करके मामला सुलझ जाएगा, लेकिन हालात वक्त के साथ बिगड़ते ही चले गए. जब हर तरफ से रास्ते बंद होने लगे, तब उन्हें एक नई उम्मीद नजर आई. सोनू को अहसास हुआ कि कंपनियां भले ही उन्हें नए गाने देना बंद कर सकती हैं, लेकिन उन्हें स्टेज पर लाइव परफॉर्म करने और फैंस से जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता. आज वक्त बदल चुका है और वही म्यूजिक कंपनियां अब सिंगर्स को उनके काम की रॉयल्टी दे रही हैं. आज वे लोग साथ बैठते हैं, मिलते हैं और खाना भी खाते हैं.
सोनू निगम मानते हैं कि इस लड़ाई को किसी न किसी को तो लड़ना ही था. उनका कहना है कि भगवान ने उन्हें सिर्फ गाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि एक बड़ा मकसद दिया था. ये वही लड़ाई थी, जिसे लता मंगेशकर जी ने शुरू तो किया था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाई थीं. सोनू को लगा जैसे कुदरत उनसे कह रही हो कि तुम्हें अपने करियर के टॉप पर रहते हुए ये चुनौती स्वीकार करनी होगी. अगर तुम पीछे हट गए, तो फिर किसी और में इतनी हिम्मत नहीं होगी. साल 2012 में जब भारत में कॉपीराइट कानून बदला, तब म्यूजिक कंपनियों को समझ आया कि सोनू निगम की मांगें कभी गलत नहीं थीं.
कानून में सुधार के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया और कंपनियों ने सिंगर्स को रॉयल्टी देना शुरू कर दिया. समय बदलने के बाद वही कंपनियां फिर से सोनू निगम के पास काम लेकर आईं और आज उनके संबंध काफी अच्छे हैं. जब सोनू से पूछा गया, क्या उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने मुश्किल समय में उनका साथ छोड़ दिया था?, तो उन्होंने बहुत सादगी से जवाब देते हुए कहा, 'मैं कौन होता हूं किसी को माफ करने वाला? मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि किसी को माफ करूं'. उनके इस जवाब ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ बेहतरीन गायक हैं, बल्कि एक सुलझे हुए इंसान भी हैं.
सोनू निगम की इस जंग ने आने वाली पीढ़ी के सिंगर्स के लिए रास्ता बेहद आसान कर दिया है. आज के दौर में नए कलाकारों को जो रॉयल्टी और सम्मान मिल रहा है, उसकी नींव सालों पहले सोनू निगम के उस कड़े फैसले से रखी गई थी. उन्होंने अपने करियर को दांव पर लगाकर जो जोखिम उठाया, उसी का नतीजा है कि आज म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स को उनका सही हक मिल पा रहा है. सोनू निगम का ये सफर दिखाता है कि अगर आपका इरादा सच्चा हो और आप सही चीज के लिए खड़े हैं, तो शुरुआत में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, आखिर में जीत हमेशा सच और ईमानदारी की ही होती है.