ऑपरेशन थिएटर में चल रही थी सर्जरी, अचानक मोहम्मद रफी का गाना गाने लगे सोनू निगम; देखें दिल भर आने वाला VIDEO

सिंगर सोनू निगम का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिंगर सर्जरी के दर्द में होने के बाद भी गाना गा रहे हैं. वीडियों में सिंगर साल 1949 रिलीज फिल्म दुलारी से मोहम्मद रफी का गाना सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे गा रहे हैं.
सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने डॉक्टर और स्टाफ के लिए गाना गया है. वायरल वीडियो में फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. सिंगर की सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कि किस चीज की सर्जरी हुई है. कुछ समय पहले सिंगर ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह नसों की दर्दनाक बीमारी से जुझ रहे हैं.
सोनू ने कुछ समय पहले अपने पोस्ट में बताया था कि उनकी नस दब गई थी. सिंगर ने बताया है कि मैंने एमआरआई और सीटी स्कैन कराया. बहुत सारी दवाई खा रहा हूं. नस दबने की वजह से उन्हें गले में भारीपन महूसस हो रहा है. फिजियोथेरेपी में बहुत दर्द होता है. ऐसे में मैं पेनकिलर ले रहा हूं. ठीक होने का सफर आसान नहीं.
सोशल मीडिया पर सोनू निगम का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर सिंगर के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. लोग वीडियो पर कमेंट कर लिख रहे हैं कि ऑपरेशन के बीच सुरीली आवाज होना बहुत जरूरी है. दूसरे यूजर ने लिखा- खुशनसीब डॉक्टर्स, वहीं अन्य यूजर ने लिखा नसीब वाले हैं लाइव गाना सुनने का मौका मिला है.
सोनू निगम को संगीत विरासत में मिला है. उनके पिता अगम कुमार भी सिंगर हैं. उनके पिता ने उन्हें छोटी उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया. सोनू निगम को पहली बार पहचान फिल्म बेवफा सनम 1995 के 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का' सॉन्ग से मिली थी. सिंगिंग की शुरुआत में उन्होंने साल 1994 में दूरदर्शन सीरियल चंद्रकांता के टाइटल ट्रैक से की थी.
1997 में रिलीज ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सॉन्ग संदेशे आते हैं उनके करियर का सबसे हिट सीरियल रहा है. आज भी सोनू निगम के इस सॉन्ग को पसंद किया जाता है. इस गाने के बाद सोनू निगम ने ये दिल दीवाना, पापा मेरी जान, तुमसे मिलके दिल का ये हाल, दिल डूबा, कल हो ना हो जैस सुपरहिट गाने गा चुके हैं.