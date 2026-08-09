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ऑपरेशन थिएटर में चल रही थी सर्जरी, अचानक मोहम्मद रफी का गाना गाने लगे सोनू निगम; देखें दिल भर आने वाला VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सोनू निगम सर्जरी के दौरान गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं. दर्द को कम करने के लिए सिंगर ने मोहम्मद रफी का गाना चुना है.

Written ByShilpa
Published: Aug 09, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:42 PM IST
ऑपरेशन थिएटर में चल रही थी सर्जरी, अचानक मोहम्मद रफी का गाना गाने लगे सोनू निगम; देखें दिल भर आने वाला VIDEO

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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