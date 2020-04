Sonu Nigam की सोशल मीडिया पर उठी गिरफ्तारी की मांग, तो सिंगर ने डिलीट किया ट्विटर अकाउंट

नई दिल्ली: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) काफी दिनों से सोशल मीडिया से नदारद हैं, लेकिन आज यानी मंगलवार को वो अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे. दरअसल, सोनू निगन कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से दुबई में फंस गए हैं. मंगलवार को सोशल मीडिया पर सोनू निगम के गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है. अब आप भी सोच रहे होंने कि आखिर सोनू ने दुबई में ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया तो उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है. तो चलिए आगे बताते हैं आखिर माजरा है क्या.

#SonuNigam not disturbed by Azaan in Dubai only have a problem in India only? pic.twitter.com/hb4YgljjqR

सोशल मीडिया पर आखिर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं सोनू निगम:

सोनू निगम ने आज से कुछ साल पहले ट्वीट कर लाउडस्पीकर लगाने पर आपत्ति जताई थी क्योंकि अजान की अवाज उन्हें काफी परेशान करती थी जिनके बाद उनके खिलाफ कुछ जाति धर्म के लोगों ने जमकर हंगामा किया. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स सोनू निगम के वही पुराने ट्वीट शेयर कर रहे हैं और दुबई पुलिस से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. आपको बता दें सोनू निगम ने कुछ दिनों पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि लॉकडाउन के चलते वो दुबई में फंस गए हैं. सोनी यहां से ही ऑनलाइन कॉन्सर्ट कर रहे हैं.

#Sonu Nigam I feel sorry that you have to now listen to Azaan five times a day. Where are you though? Why can’t I find you on twitter? #सोनू_निगम_तुम_कहां_हो #Arab

— Albina Anwar Ali (@albinaali18) April 21, 2020