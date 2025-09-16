सोनू सूद को ED का समन, बेटिंग ऐप मामले में इस दिन होगी पेशी; क्या है पूरा मामला?
Hindi Newsबॉलीवुड

सोनू सूद को ED का समन, बेटिंग ऐप मामले में इस दिन होगी पेशी; क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को ईडी का समन आया है. एक्टर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. बेटिंग एप मामले में एक्टर का नाम उछला है. जानें पूरा मामला.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:48 PM IST
सोनू सूद को ED का समन, बेटिंग ऐप मामले में इस दिन होगी पेशी; क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजा है. 1xBet से जुड़े अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के सिलसिले में सोनू सूद को ईडी दफ्तर में होना पड़ेगा. अधिकारियों के अनुसार सोनू सूद को अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में 24 सितंबर को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. फिलहाल इस मामले में ईडी तेजी से कार्रवाई कर रही है, बेटिंग से जुड़ा मामला गहराता जा रहा है. सोनू सूद के अलावा कई और खिलाड़ियों और एक्टर्स का नाम सामने आया है. उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं.

इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद और बंगाली फिल्म एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक मामले में समन भेजा था. बता दें कि ईडी जानना चाहती है कि इन प्रमोशन के बदले कितनी रकम दी गई और क्या इनका इस्तेमाल लोगों को इस अवैध ऐप की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया.

इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को भी इसी केस में समन भेजा गया था और अगस्त में पूछताछ की गई थी. शिखर धवन को भी इसी महीने समन किया गया है. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अभिनेता राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज का नाम भी इस मामले में सामने आया था.

राणा दग्गुबाती ने साफ किया कि उनका इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से 2017 के बाद कोई लेना-देना नहीं रहा. प्रकाश राज ने भी माना था कि उन्होंने साल 2016 में बेटिंग ऐप का प्रचार किया था, जो उस समय कानूनी था, लेकिन अब वह इसे अपनी नैतिकता के खिलाफ मानते हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला हैदराबाद के मियापुर थाने में दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुआ था. वहां के रहने वाले एक कारोबारी फनीन्द्र शर्मा ने शिकायत दी थी कि सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर गैरकानूनी बेटिंग ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं और आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं.

सरकार की ओर से हाल ही में बताया गया है कि वह 2022 से अब तक 1,500 से ज्यादा ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के आदेश दे चुकी है.

ईडी की यह जांच इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल हैं, जिनकी बातों का आम लोगों पर गहरा असर पड़ता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

