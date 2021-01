Sonu Sood की मां के नाम रखा गया सड़क का नाम, एक्टर ने लिखी इमोशनल पोस्ट

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर और अब मजदूरों के मसीहा के नाम से मशहूर सोनू सूद (Sonu Sood) इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं. कोरोना महामारी में परेशान लोगों की मदद करके हर दिल में जगह बनाने वाले सोनू सूद (Sonu Sood) आज अपनी एक इमोशनल पोस्ट के कारण चर्चा में हैं. अब तक देश भर में सोनू सूद (Sonu Sood) को शुक्रिया देने के लिए लोगों ने उनकी कलाकृति बनाईं तो कभी उनके नाम पर अपने बिजनेस का नाम अपने बच्चों का नाम रखा. यहां तक की हाल ही में उनका एक मंदिर बनने की खबर भी सामने आई. लेकिन अब उनके चाहने वालों ने कुछ ऐसा काम किया है कि अभिनेता काफी इमोशनल हो गए हैं.

दरअसल सोनू सूद (Sonu Sood) ने एक बड़ी उपलब्धि को अपने फैंस के साथ शेयर किया है. सोनू के होमटाउन पंजाब स्थित मोगा में उनकी स्वर्गीय मां प्रो. सरोज सूद के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है. इस खबर को सुनकर सोनू सूद बेहद खुश हैं. उन्होंने ये जानकारी देते हुए कुछ तस्वीरें और एक इमोशनल नोट शेयर किया है.

This is... and this will be..

My Biggest Achievement Till Date.

A road in Moga on my mother’s name :

“Prof. Saroj Sood Road”

My actual road to success

Miss u maa. pic.twitter.com/KiHtfeUK28

— sonu sood (@SonuSood) December 31, 2020