दुर्गा पूजा पंडाल में लगाई गई सोनू सूद की मूर्ति, एक्टर बोले- ये है जिंदगी का सबसे बड़ा अवॉर्ड

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा के रूप में सामने आए हैं. उन्होंने लोगों को बुरे वक्त में घर पहुंचाया. बहुत से लोगों को सोनू सूद ने नौकरियां भी दी हैं. इसके साथ ही वे ट्विटर के माध्यम से लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं. इस सेवा के लिए देश-विदेश में लोगों ने उनकी सराहना की है. यही नहीं कई लोगों ने तो सोनू सूद को भारत रत्न दिलाने की भी मांग की. ऐसे ही कुछ लोगों ने कोलकाता में मूर्ति पंडाल लगाकर सोनू सूद का आभार व्यक्त किया है.

दुर्गा पूजा पंडाल में लगाई गई सोनू सूद की मूर्ति

कोलकाता में एक दुर्गा पूजा समिति ने अपने पूजा पंडाल में सोनू सूद की मूर्ति लगाई है. ऐसा कर लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं. मूर्ति पंडाल लगाने वाली पूजा समिति का नाम प्रफुल्ला कन्नन वेलफेयर असोसिएशन है. इन लोगों ने अपने पंडाल का थीम 'प्रवासी मजदूर' रखा है. अपने पंडाल में इन लोगों ने सोनू सूद का सम्मान भी किया.

We have installed a statue of actor Sonu Sood so that people can take inspiration from him to help people in need: Srinjay Dutta, member of Prafulla Kanan Welfare Association, in Kolkata https://t.co/6ne3v3FAZF pic.twitter.com/VD8clsa6O9

