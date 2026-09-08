खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बनाओ हॉस्टल... सत्य निकेतन हादसे के बाद सोनू सूद ने दिल्ली सरकार से की ये अपील

Sonu Sood On Satya Niketan Building Collapse: फिल्म अभिनेता सोनू सूद हमेशा ही देश के बड़े मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं. दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया है. इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है. अपने इस नोट में उन्होंने सरकार को एक बहुत काम की सलाह दी है. सोनू सूद का मानना है कि पॉलिसी में एक छोटा सा बदलाव हमारे देश के लाखों छात्रों की जान बचा सकता है.
31 में से सिर्फ 1 छात्र को मिलता है हॉस्टल
सोनू सूद ने दिल्ली में पढ़ाई करने आने वाले लाखों छात्रों का कड़वा सच देश के सामने रखा है. उन्होंने लिखा कि हर साल लाखों बच्चे अपने-अपने घरों को छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपने सपने पूरे करने आते हैं. लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन्हें रहने के लिए एक सेफ जगह दे पा रहा है? आंकड़े शेयर करते हुए सोनू सूद ने बताया कि दिल्ली में करीब 7 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं. लेकिन सरकारी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कुल मिलाकर सिर्फ 30,000 सीटें ही मौजूद हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि 31 में से सिर्फ 1 खुशकिस्मत छात्र को ही हॉस्टल मिल पाता है.
बाकी बचे 30 छात्र मजबूरी में महंगे, असुरक्षित और पुरानी जर्जर इमारतों में बने पीजी या प्राइवेट हॉस्टल में रहने को मजबूर हो जाते हैं. सोनू सूद ने कहा कि जब बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल नहीं मिलता, तो वो ऐसे इलाकों में किराए पर रूम लेते हैं जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते. सत्य निकेतन जैसी जगह पर हुआ हादसा इसी लापरवाही का नतीजा है. अगर बच्चों को सेफ हॉस्टल मिले तो किसी मां-बाप को अपने बच्चे को खोने का डर नहीं सताएगा.
सोनू सूद ने सरकार को दिया धांसू आईडिया
इस बड़ी समस्या का समाधान बताते हुए सोनू सूद ने सरकार को एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया दिया है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के आसपास बहुत सी सरकारी जमीन खाली पड़ी रहती है. सरकार को चाहिए कि इस खाली जमीन का इस्तेमाल सेफ और सस्ते हॉस्टल बनाने के लिए करे. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज को भी अपने कैंपस के अंदर ज्यादा से ज्यादा नई हॉस्टल बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन दी जानी चाहिए. इससे कैंपस के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा छात्रों को रहने की जगह मिल सकेगी.
सरकार और यूनिवर्सिटी दोनों की होगी कमाई
सोनू सूद का कहना है कि इस कदम से हर किसी का फायदा होगा. उन्होंने समझाया कि जब सरकार और यूनिवर्सिटी नए हॉस्टल बनाएंगी, तो इससे बच्चों को पूरी सुरक्षा मिलेगी. दूर-दराज से अपने बच्चों को भेजने वाले माता-पिता को भी घर बैठे सुकून मिलेगा कि उनका बच्चा सुरक्षित जगह पर है. इसके साथ ही हॉस्टल की फीस से यूनिवर्सिटी और सरकार दोनों को अच्छी खासी कमाई भी होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने देश के युवाओं और उनके सपनों को अकाल मौत से बचा पाएंगे.
सत्य निकेतन में क्या हुआ था उस दिन?
आपको बता दें कि दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर 2026 की दोपहर को एक 5 मंजिला बहुत पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी. इस बिल्डिंग में हॉस्टल और पीजी चलाया जा रहा था. इस हादसे में 7 निर्दोष लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग मलबे में दबकर घायल हो गए. इस इमारत की हालत बेहद खस्ता थी और बिना किसी प्रॉपर सेफ्टी चेकिंग के इसमें छात्रों को रखा जा रहा था. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है.
दिल्ली सरकार ने दिए जांच के सख्त आदेश
सत्य निकेतन में हुई इस बड़ी लापरवाही के सामने आने के बाद दिल्ली प्रशासन हरकत में आया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की पूरी जांच कराने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इलाके की सभी पुरानी और खतरनाक इमारतों का तुरंत स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए. जो भी बिल्डिंग रहने लायक नहीं पाई जाएगी, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
(इनपुट आईएएनएस से भी)