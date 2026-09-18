'नया फोन, नई EMI, वही पुराने बिल', आईफोन 18 के लिए लगी लंबी कतारों पर सोनू सूद ने ली चुटकी; शेयर की फोटो

एप्पल के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में बिक्री शुरू हो गई है. लॉन्च के पहले ही दिन फोन खरीदने के लिए स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. 18 सितंबर को कई ग्राहक एप्पल के लेटेस्ट प्रो मॉडल्स को सबसे पहले खरीदने की उम्मीद में स्टोर्स के बाहर पहुंचे. नए आईफोन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला. जहां एक तरफ लोग नए फोन को खरीदने की खुशी में नजर आए.
वहीं, एक्टर सोनू सूद ने इस पूरे क्रेज को अपने अलग अंदाज में देखा. उन्होंने आईफोन 18 की खरीदारी के लिए लगी लंबी कतारों को लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की और इसके साथ ऐसा मैसेज लिखा, जिसने महंगे गैजेट और रोजमर्रा के खर्च के बीच का फर्क याद दिला दिया.
उन्होंने कहा कि महंगे फोन से झूठी शान दिखाने और कर्जदार बनने से बेहतर है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई और ऊर्जा को समाज की भलाई में लगाएं. एक्टर को भारत में दिखावे के चक्कर ज्यादा खर्च करने का चलन नया नहीं है. साथ ही सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एप्पल स्टोर के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ दिख रही है.
एक्टर ने अपनी इस पोस्ट के जरिए लोगों को केवल स्मार्टफोन के दिखावे और कर्ज के जाल में फंसने के बजाय सामाजिक सुधार और दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने की सीख दी है. उन्होंने लिखा, 'नया फोन, नई ईएमआई, वही पुराने बिल! शायद यह समय सिर्फ अपने फोन को अपग्रेड करने का नहीं, बल्कि समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कतार (लाइनों) में खड़े होने का है. असली अपग्रेड एक बेहतर समाज का निर्माण है.'
बता दें कि एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो सीरीज की बिक्री शुक्रवार सुबह 8 बजे से भारत में शुरू हो गई है. दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में एप्पल स्टोर और आधिकारिक दुकानों के बाहर लोग सुबह से लंबी कतारों में खड़े नजर आए. भारत में इसके बेस मॉडल की कीमत 1,64,900 रुपए से शुरू है. आईफोन 18 प्रो को लेकर पूरे देश में खुमार इस कदर है कि कई लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन प्री-बुकिंग करा रखी थी.
गौरतलब है कि अभिनेता विक्की कौशल भी मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (केबीसी) स्थित आधिकारिक एप्पल स्टोर पहुंचे, जहां उन्होंने नए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की भारत में बिक्री शुरू होने पर अपना नया फोन अनबॉक्स किया. विक्की कौशल ने नया आईफोन 18 प्रो मैक्स लिया, उसके फीचर्स को परखा और सेल्फी लेते हुए पैपराजी को पोज दिए.
(आईएएनएस इनपुट)