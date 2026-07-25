माता-पिता को याद कर नम हुईं सोनू सूद की आंखें, वीडियो शेयर कर बोले- 'पैसा सब कुछ नहीं होता, उनका साथ सबसे बड़ी दौलत'

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लाखों दिलों पर राज किया करते हैं. वो अपने फैंस की हर मुसीबत में उनका साथ देते हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं. वहीं हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने माता-पिता को याद करते हुए काफी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं. सोनू ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं उन लोगों में से हूं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था.'