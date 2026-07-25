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माता-पिता को याद कर नम हुईं सोनू सूद की आंखें, वीडियो शेयर कर बोले- 'पैसा सब कुछ नहीं होता, उनका साथ सबसे बड़ी दौलत'

Sonu Sood Emotional Post: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपने नेक दिल और परोपकार के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने मुसीबत के समय में लाखों लोगों की मदद की है. वहीं हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता को याद कर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसे सुनते ही लोगों की आंखें नम हो गईं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 25, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:14 PM IST
माता-पिता को याद कर नम हुईं सोनू सूद की आंखें, वीडियो शेयर कर बोले- 'पैसा सब कुछ नहीं होता, उनका साथ सबसे बड़ी दौलत'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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