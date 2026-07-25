माता-पिता को याद कर नम हुईं सोनू सूद की आंखें, वीडियो शेयर कर बोले- 'पैसा सब कुछ नहीं होता, उनका साथ सबसे बड़ी दौलत'

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लाखों दिलों पर राज किया करते हैं. वो अपने फैंस की हर मुसीबत में उनका साथ देते हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं. वहीं हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने माता-पिता को याद करते हुए काफी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं. सोनू ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं उन लोगों में से हूं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था.'
सोनू ने इस वीडियो में आगे कहा , 'आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, वो किसी किताब की लाइन नहीं है, बल्कि जिंदगी के सबसे कठिन समय के एक्सपीरियंस से निकली है.'
सोनू ने आगे कहा, 'एक दिन जब आपके माता-पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तब आपके पास भले ही उनका नंबर होगा, लेकिन कॉल उठाने वाले कोई नहीं होगा. हो सकता है उस समय आपके पास बहुत पैसा हो. आप उनके लिए बहुत कुछ खरीदना चाहेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके माता-पिता आपके साथ नहीं होंगे.'
एक्टर सोनू सूद ने आगे इस वीडियो में अपने माता-पिता के जाने के बाद वाले अफसोस को बताते हुए कहा, 'जब माता-पिता नहीं होंगे, तब आप उनके पुराने मैसेज पढ़ेंगे, घंटों फोटोज देखते रहेंगे और सोचेंगे कि काश मैं उन्हें एक बार गले लगा पाता, लेकिन तब वो आपके पास नहीं होंगे. उस दिन आपको एहसास होगा कि दुनिया की हर चीज वापस पाई जा सकती है, लेकिन माता-पिता के साथ बिताया हुआ समय कभी वापस नहीं आता.'
उन्होंने आगे माता-पिता की वैल्यू बताते हुए कहा, 'इसलिए आज का समय बहुत कीमती है. अगर आपके माता-पिता आपके साथ हैं तो अभी जाकर उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. उन्हें गले लगाइए और बताइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं, क्योंकि आज वो आपके साथ हैं, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं.'
सोनू ने वीडियो शेयर करते हुए प्यार कैप्शन लिखा, 'मम्मी-पापा आपको बहुत याद कर रहे हैं.' वहीं बात करें सोनू सूद की तो, एक्टर जनवरी साल 2025 में एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'फतेह' में नजर आए थे. इस फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद ही किया था.