सोनू सूद ने पत्नी सोनाली सूद का दिया हेल्थ अपडेट, हादसे में साली और भांजा भी हुए थे जख्मी, कहा- भगवान की कृपा से...

Sonu Sood Wife Health Update: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की वाइफ सोनाली सूद बीते दिन एक सड़क हादसे का शिकार हो गई थीं और बुरी तरह घायल हो गई थीं. उन्हें नागपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. अब जानकारी के मुताबिक, सोनाली के साथ-साथ उनकी बहन सुनीता और भांजा भी इस हादसे में जख्मी हुए थे. हॉस्पिटल ने खुद एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इन तीनों का हेल्थ अपडेट दिया है और एक्टर ने भी सभी का शुक्रिया किया है. उनके एक्सीडेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से कल से वायरल हो रही हैं.

ये मिरेकल है कि वो बच गईं

सोनू सूद ने पत्नी सोनाली का हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए एएनआई को बताया कि वो अब ठीक हैं. ये मिरेकल है कि वो बच गईं. ओम साईं राम. इसी बीच अस्पताल ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है. स्टेटमेंट में लिखा है कि सोनाली सूद, उनकी बहन और भांजी को कल रात करीब 10 बजकर 30 मिनट पर मैक्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया था. कथित तौर पर वे सड़क हादसे में घायल हुए थे.

WATCH | Nagpur, Mahrashtra | Sonu Sood's wife, Sonali Sood, and sister-in-law, Sunita, got injured in an accident on the flyover located on Wardha Road in Nagpur. The car in which Sonali Sood was sitting hit the truck from behind. The accident happened at 10.30 pm on Monday… twitter.com/wJaBMHVPBx

ANI ANI