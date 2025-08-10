सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म में सलमान खान नहीं बनेंगे 'प्रेम', दिखेगा 40 साल का ये हैंडसम हंक, ये हसीना भी हुई फाइनल
Advertisement
trendingNow12875157
Hindi Newsबॉलीवुड

सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म में सलमान खान नहीं बनेंगे 'प्रेम', दिखेगा 40 साल का ये हैंडसम हंक, ये हसीना भी हुई फाइनल

Sooraj Barjatya Next Film: फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या और सलमान खान की अगली फिल्म कौन सी होगी? इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी. हालांकि इसी बीच अब एक खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक, बड़जात्या ने अपनी अगली फिल्म के लिए हीरो ढूंढ लिया है और एक्ट्रेस को भी फाइनल कर लिया है. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 10, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म
सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म

Sooraj Barjatya Film Shooting: फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या बीते कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने ऐलान किया था कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में सलमान खान ही लीड रोल में होंगे और उनके किरदार का नाम प्रेम होगा. जिसके बाद से सलमान खान के फैंस इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो गए थे. वहीं अब खबर सामने आ रही है कि सूरज बड़जात्या को उनकी फिल्म के लिए प्रेम मिल गए हैं. उन्होंने इस फिल्म के लिए सलमान खान को नहीं बल्कि किसी और को कास्ट किया है और उस एक्टर का नाम आयुष्मान खुराना है. 

ये एक्टर बनेगा प्रेम
निर्देशक सूरज बड़जात्या ने अब तक कई बेहतरीन एवरग्रीन फिल्में बनाई हैं. अब एक बार फिर बड़जात्या दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. अब तक जानकारी सामने आ रही थी कि उनकी फिल्म में सलमान खान ही प्रेम का किरदार निभाएंगे, लेकिन अब फिल्म से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है. हाल ही में सूरज बड़जात्या ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया. जिसमें उन्होंने फिल्म को लेकर अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि वो आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ मुंबई में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी मुंबई पर ही बेस्ड है. इसके अलावा उनकी फिल्म में कई और एक्टर्स भी शामिल हैं, जिनका फिलहाल नाम सामने नहीं आया है.  

'स्पिरिट' के बाद अब इस फिल्म से दीपिका पादुकोण ने फेरा मुंह, एक्टिंग छोड़ने का किया फैसला, अमिताभ बच्चन की मूवी में करेंगी अब केवल ये काम

शूटिंग के दौरान काफी नर्वस सूरज बड़जात्या 
इस दौरान बड़जात्या ने बताया कि फिल्म की शूटिंग आते ही वो थोड़ा नर्वस हो गए हैं. उन्हें हर एक फिल्म से पहले घबराहट होती है. यह घबराहट तक भी हुई थी, जब मैंने अपनी पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' बनाई थी. उन्होंने आगे कहा कि यह मायने नहीं रखता कि फिल्म ने कितनी कमाई की है? बल्कि यह मायने रखता है कि फिल्म की कहानी को कितने लोगों ने पसंद किया और खुद को दर्शक जोड़ पाए. बड़जात्या ने बताया कि वो सलमान खान से पहले आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ के साथ काम कर रहे हैं. दोनों ही स्टार्स ने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. 

सलमान खान के साथ दी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में
बता दें कि निर्देशक सूरज बड़जात्या ने अब तक सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है. जिसमें 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन', 'हम साथ साथ हैं' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्में शामिल है. ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब एवरग्रीन फिल्में बन चुकी हैं. इन फिल्मों को आज भी लोग उसी चाव से देखते है, जैसे पहले देखते थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Sooraj BarjatyaAyushmann KhurranaSharvari Wagh

Trending news

PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Ireland
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
;