सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म में सलमान खान नहीं बनेंगे 'प्रेम', दिखेगा 40 साल का ये हैंडसम हंक, ये हसीना भी हुई फाइनल

Sooraj Barjatya Film Shooting: फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या बीते कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने ऐलान किया था कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में सलमान खान ही लीड रोल में होंगे और उनके किरदार का नाम प्रेम होगा. जिसके बाद से सलमान खान के फैंस इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो गए थे. वहीं अब खबर सामने आ रही है कि सूरज बड़जात्या को उनकी फिल्म के लिए प्रेम मिल गए हैं. उन्होंने इस फिल्म के लिए सलमान खान को नहीं बल्कि किसी और को कास्ट किया है और उस एक्टर का नाम आयुष्मान खुराना है.

ये एक्टर बनेगा प्रेम

निर्देशक सूरज बड़जात्या ने अब तक कई बेहतरीन एवरग्रीन फिल्में बनाई हैं. अब एक बार फिर बड़जात्या दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. अब तक जानकारी सामने आ रही थी कि उनकी फिल्म में सलमान खान ही प्रेम का किरदार निभाएंगे, लेकिन अब फिल्म से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है. हाल ही में सूरज बड़जात्या ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया. जिसमें उन्होंने फिल्म को लेकर अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि वो आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ मुंबई में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी मुंबई पर ही बेस्ड है. इसके अलावा उनकी फिल्म में कई और एक्टर्स भी शामिल हैं, जिनका फिलहाल नाम सामने नहीं आया है.

शूटिंग के दौरान काफी नर्वस सूरज बड़जात्या

इस दौरान बड़जात्या ने बताया कि फिल्म की शूटिंग आते ही वो थोड़ा नर्वस हो गए हैं. उन्हें हर एक फिल्म से पहले घबराहट होती है. यह घबराहट तक भी हुई थी, जब मैंने अपनी पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' बनाई थी. उन्होंने आगे कहा कि यह मायने नहीं रखता कि फिल्म ने कितनी कमाई की है? बल्कि यह मायने रखता है कि फिल्म की कहानी को कितने लोगों ने पसंद किया और खुद को दर्शक जोड़ पाए. बड़जात्या ने बताया कि वो सलमान खान से पहले आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ के साथ काम कर रहे हैं. दोनों ही स्टार्स ने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है.

सलमान खान के साथ दी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में

बता दें कि निर्देशक सूरज बड़जात्या ने अब तक सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है. जिसमें 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन', 'हम साथ साथ हैं' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्में शामिल है. ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब एवरग्रीन फिल्में बन चुकी हैं. इन फिल्मों को आज भी लोग उसी चाव से देखते है, जैसे पहले देखते थे.