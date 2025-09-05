'सूर्यवंशी' और 'दृश्यम' फेम एक्टर का निधन, 55 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Ashish Warang Passed Away: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के को-स्टार आशीष वारंग का निधन हो गया है. 55 साल की उम्र में आशीष वारंग ने आखिरी सांस ली. एक्टर के निधन से मनोरंजन की दुनिया में शोर की लहर दौड़ गई.
Ashish Warang Passed Away: मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आशीष वारंग का 5 सितंबर को निधन हो गया है. बीते कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली. आशीष की मौत की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.
आशीष वारंग के भाई ने शेयर किया ये पोस्ट
एक्टर आशीष वारंग के भाई अभिजीत वारंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा 'आशीष वारंग दादा सच में आपकी याद आती है. पहले आपने वायुसेना अधिकारी के रूप में देश की सेवा की और फिर अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई. दिल के रत्न. हम आपको सच में याद करते हैं आशीष वारंग दादा.' आशीष वारंग ने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशीष बीते कुछ समय से बीमार थे और उनका मुंबई में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था.
कई फिल्मों में किया काम
आशीष वारंग सूर्यवंशी, मर्दानी, सिम्बा, सर्कस और एक विलेन रिटर्न्स जैसी कई फिल्मों मे काम किया है. उन्हें इन फिल्मों से एक अलग पहचान मिली है. फिल्मों के अलावा वह मराठी टेलीविजन सीरियल, सिनेमा और विज्ञापनों में भी एक्टिव रहे.
बड़े-बड़े सुपरस्टार संग किया काम
अपने करियर के दौरान आशीष ने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नामों, जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, रानी मुखर्जी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह, आशुतोष राणा, जॉन अब्राहम और फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के साथ काम किया है. वह अक्सर सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े सितारों संग फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे.
