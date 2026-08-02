रजनीकांत के लिए विजय सेतुपति ने तोड़ा अपना ही नियम, 'जेलर 2' में कैमियो पर बोले- 'लोग मुझे नोटिस भी नहीं करेंगे'

Vijay Sethupathi Breaks No Cameo Rule: साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई फिल्में की हैं और उनकी एक्टिंग का हर कोई फैन है. इस इंडस्ट्री में सबसे पहले एक्टर रजनीकांत का नाम याद आता है. रजनीकांत न केवल साउथ, बल्कि दुनियाभर में जाना-माना चेहरा हैं. उनकी फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनके साथ हर कोई काम करना चाहता है.
इसी बीच साउथ एक्टर विजय सेतुपति को ही ले लीजिए. रजनीकांत के साथ फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने अपने नियमों से ही समझौता कर लिया है. हाल ही में उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्मों में कैमियो करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये कैमियो अक्सर उन फिल्मों के बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें वह मुख्य भूमिका निभाते हैं. हालांकि, उन्होंने 'जेलर 2' (Jailer 2) के लिए अपना नियम तोड़ा है, क्योंकि वह सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करना चाहते थे.
विजय सेतुपति ने साफ किया है कि वह अब सख्त 'नो-कैमियो' नीति का पालन कर रहे हैं और इस पर कायम रहने का इरादा रखते हैं, जिसमें सिर्फ एक अपवाद है—रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2'. हाल ही में सेतुपति ने गोपीनाथ के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'मैंने कैमियो करना बंद कर दिया है. मैंने हाल ही में केवल 'जेलर 2' में एक कैमियो किया और वह सिर्फ इसलिए था, ताकि मैं रजनी सर को देख सकूं.'
इस नियम के पीछे का तर्क रचनात्मक होने के बजाय बिजनेस है. विजय सेतुपति ने बताया कि जब वह किसी अन्य एक्टर की फिल्म में कैमियो करते हैं, तो यह उनकी अपनी रिलीज होने वाली फिल्मों के बिजनेस को प्रभावित करता है. सेतुपति ने मजाकिया लहजे में कहा, 'अगर मैं उनकी (रजनीकांत की) फिल्म में कैमियो करता हूं, तो लोग मुझे नोटिस भी नहीं करेंगे. लेकिन अगर मैं इसे अन्य फिल्मों में करता हूं, तो यह उन्हें प्रभावित करता है.'
उन्होंने यह भी कहा कि 'जेलर 2' में एक्टिंग करने का निर्णय रजनीकांत के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रशंसा और ऐसे व्यक्ति से सीखने के अवसर से प्रेरित था, जिसने लगभग पांच दशकों तक अपना स्टारडम बनाए रखा है. उन्होंने समझाया, 'मैंने 'जेलर 2' में कैमियो इसलिए किया, क्योंकि मैं रजनीकांत से प्यार करता हूं. सुपरस्टार इस इंडस्ट्री में इतने दशकों तक बने रहे हैं, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है.'
इस कड़े नियम के बावजूद विजय सेतुपति ने एक छोटी-सी संभावना खुली रखी है. उन्होंने संकेत दिया कि स्क्रिप्ट ही तय करती है कि उन्हें कोई भूमिका करनी चाहिए या नहीं. उन्होंने कहा, 'अगर मुझे लगता है कि यह सही फिट है, तो मैं इसे करूंगा.' यह बताता है कि उनकी 'नो-कैमियो' नीति पूरी तरह अटूट नहीं है, बल्कि यह उनकी अंतरात्मा और जरूरत के हिसाब से बदली जा सकती है.
सेतुपति ने खलनायक (Villain) की भूमिकाओं के प्रति अपने नजरिए के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें ऑफर किए जाने वाले अधिकांश नकारात्मक किरदार पारंपरिक विलेन के रूप में लिखे जाते हैं, जिन्हें कहानी की सेवा करने के बजाय हीरो को ऊंचा उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है. उन्होंने साफ किया, 'फिल्म निर्माता मेरे पास नियमित, विशिष्ट विलेन की भूमिकाएं ला रहे हैं, जो मैं नहीं करना चाहता. अब मैं केवल पटकथा के लिए विलेन की भूमिका कर रहा हूं, जो मुझे उत्साहित करती है.'
नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित और सन पिक्चर्स के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित 'जेलर 2' 15 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में रजनीकांत फिर से मुथुवेल पांडियन की अपनी भूमिका निभाएंगे. फिल्म में एस.जे. सूर्या, राम्या कृष्णन, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती और योगी बाबू जैसे कलाकार हैं. साथ ही, मोहनलाल, शिव राजकुमार और विजय सेतुपति कैमियो करते नजर आएंगे. पहली 'जेलर' ने दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी.