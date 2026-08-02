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रजनीकांत के लिए विजय सेतुपति ने तोड़ा अपना ही नियम, 'जेलर 2' में कैमियो पर बोले- 'लोग मुझे नोटिस भी नहीं करेंगे'

South Star Vijay Sethupathi: साउथ फिल्मों के नामी एक्टर विजय सेतुपति अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' के लिए उन्होंने अपना एक सख्त नियम तोड़ने का फैसला लिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 02, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:08 PM IST
रजनीकांत के लिए विजय सेतुपति ने तोड़ा अपना ही नियम, 'जेलर 2' में कैमियो पर बोले- 'लोग मुझे नोटिस भी नहीं करेंगे'

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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