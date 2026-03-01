Advertisement
आसमान से झमाझम बरस रहीं मिसाइलें, दुबई में परिवार संग फंसे सुपरस्टार, खौफनाक वीडियो शेयर कर बोले- ‘मेरी छोटी बेटी...’

Vishnu Manchu: दुबई में मौजूद भारतीय सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार ने रात के खौफनाक मंजर का वीडियो शेयर कर सबको हैरान कर दिया. आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं और धमाकों की जोरदार आवाज आ रही है, जिससे घर तक हिल गया. उनका परिवार इससे काफी डरा हुआ है. खासकर उनकी छोटी बेटी, जो इस मजंर से सहम गई. इस वीडियो ने फैंस भी चिंता बढ़ा दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:57 AM IST
Vishnu Manchu and Family Stuck in Dubai

Vishnu Manchu and Family Stuck in Dubai: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू इस समय अपने परिवार के साथ दुबई में हैं. वहां के मौजूदा हालातों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डरा देने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में रात के अंधेरे आसमान में मिसाइलें साफ नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि हालात इतने टेंशन से भरे हैं कि हर पल डर का माहौल बना हुआ है. वीडियो सामने आते ही फैंस भी हैरान रह गए.

शनिवार 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया. इसके जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागीं. इन हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया है. दुबई में भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. आसमान में मिसाइलों की हलचल देख लोग दहशत में हैं. विष्णु मांचू ने बताया कि 28 फरवरी की रात हालात बेहद डरावने थे. 

दुबई में मिसाइल धमाकों से दहशत

उन्होंने कहा कि आसमान में मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थीं और धमाकों की तेज आवाज से उनका घर तक हिल गया. अचानक हुए धमाकों से परिवार के लोग घबरा गए. एक्टर ने बताया कि ऐसी सिचुएशन उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी. रातभर बेचैनी का माहौल बना रहा. एक्टर ने ये भी बताया कि धमाकों की आवाज से उनकी छोटी बेटी आयारा काफी डर गई. उन्होंने बताया, ‘इन हालातों में अपनी बेटी को डरा हुआ देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है’. 

मिसाइल हमलों के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने PM मोदी से मांगी मदद, दर्द बयां कर बोलीं- ‘भारत लौटने का कोई रास्ता नहीं...’ 

बुरी तरह डर गई विष्णु मांचू की छोटी बेटी 

उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहिए जहां उनके घर के ऊपर जंग की आवाजें गूंजें. परिवार की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है. अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर वीडियो शेयर करते हुए विष्णु मांचू ने लिखा, ‘दुबई में परिवार से मिलने आया हूं. आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं. धमाकों की तेज आवाज से हमारा घर हिल गया और छोटी आयारा डरी हुई है’. उन्होंने आगे लिखा, ‘शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शांति की अपील, फैंस कर रहे दुआ

उन्होंने लिखा, ‘जिंदगी कितनी नाजुक है, ऐसे समय में समझ आता है’. उन्होंने यूएई रक्षा बलों का आभार भी जताया. विष्णु मांचू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस कमेंट कर उनकी और उनके परिवार की सलामती की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हुई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है. लगातार बिगड़ते हालातों के कारण वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की चिंता बढ़ गई है.

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

