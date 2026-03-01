आसमान से झमाझम बरस रहीं मिसाइलें, दुबई में परिवार संग फंसे सुपरस्टार, खौफनाक वीडियो शेयर कर बोले- ‘मेरी छोटी बेटी...’

Vishnu Manchu and Family Stuck in Dubai: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू इस समय अपने परिवार के साथ दुबई में हैं. वहां के मौजूदा हालातों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डरा देने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में रात के अंधेरे आसमान में मिसाइलें साफ नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि हालात इतने टेंशन से भरे हैं कि हर पल डर का माहौल बना हुआ है. वीडियो सामने आते ही फैंस भी हैरान रह गए.

शनिवार 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया. इसके जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागीं. इन हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया है. दुबई में भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. आसमान में मिसाइलों की हलचल देख लोग दहशत में हैं. विष्णु मांचू ने बताया कि 28 फरवरी की रात हालात बेहद डरावने थे.

In Dubai visiting family tonight. Missiles visible in the sky. The loud interceptions shook our home and frightened little Ayra. Add Zee News as a Preferred Source Praying for peace. No child anywhere should grow up hearing the sound of war above their roof. Grateful to the UAE defense forces for keeping… pic.twitter.com/tCbE78eoBY — Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) February 28, 2026

दुबई में मिसाइल धमाकों से दहशत

उन्होंने कहा कि आसमान में मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थीं और धमाकों की तेज आवाज से उनका घर तक हिल गया. अचानक हुए धमाकों से परिवार के लोग घबरा गए. एक्टर ने बताया कि ऐसी सिचुएशन उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी. रातभर बेचैनी का माहौल बना रहा. एक्टर ने ये भी बताया कि धमाकों की आवाज से उनकी छोटी बेटी आयारा काफी डर गई. उन्होंने बताया, ‘इन हालातों में अपनी बेटी को डरा हुआ देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है’.

बुरी तरह डर गई विष्णु मांचू की छोटी बेटी

उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहिए जहां उनके घर के ऊपर जंग की आवाजें गूंजें. परिवार की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है. अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर वीडियो शेयर करते हुए विष्णु मांचू ने लिखा, ‘दुबई में परिवार से मिलने आया हूं. आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं. धमाकों की तेज आवाज से हमारा घर हिल गया और छोटी आयारा डरी हुई है’. उन्होंने आगे लिखा, ‘शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं’.

शांति की अपील, फैंस कर रहे दुआ

उन्होंने लिखा, ‘जिंदगी कितनी नाजुक है, ऐसे समय में समझ आता है’. उन्होंने यूएई रक्षा बलों का आभार भी जताया. विष्णु मांचू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस कमेंट कर उनकी और उनके परिवार की सलामती की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हुई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है. लगातार बिगड़ते हालातों के कारण वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की चिंता बढ़ गई है.