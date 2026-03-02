दुबई में परिवार संग फंसे सुपरस्टार ने दिया फैंस को अपडेट, बोले- 'मैं और मेरी फैमिली अब...'

Vishnu Manchu and Family Stuck in Dubai: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू इस समय अपने परिवार के साथ दुबई में फंसे हुए हैं. वहां के मौजूदा हालातों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डराने वाला वीडियो शेयर किया था, जिसे देखने के बाद फैंस चिंतित हो गए थे. अब हाल ही में एक्टर ने फैंस को अपडेट देते हुए भरोसा दिलाया कि वह और उनका परिवार दुबई में सुरक्षित हैं. साथ ही एक्टर ने उन सभी का धन्यवाद किया, जो उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे.

'मैं और मेरा परिवार दुबई में सुरक्षित'

एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद. मैं और मेरा परिवार दुबई में सुरक्षित हैं. कभी-कभार दूर से आने वाली आवाजों के अलावा, यहां जिंदगी शांति और व्यवस्था के साथ चल रही है.' एक्टर ने आगे लिखा 'UAE अधिकारियों की मजबूत लीडरशिप के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं.'

To everyone concerned about our safety, thank you. Add Zee News as a Preferred Source We are safe in Dubai. The family is safe. Aside from occasional distant sounds, life continues with calm and order. In tense times, what stands out is the quiet efficiency and brilliant preparedness on the ground. Grateful… Vishnu Manchu (iVishnuManchu) March 2, 2026

28 फरवरी को था काफी टेंशन का माहौल

दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया था. इसके जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी थीं. इन हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल हो गया था. जिसके चलते दुबई में भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. आसमान में मिसाइलों की हलचल देख लोग दहशत में आ गए थे. एक्टर विष्णु मांचू ने भी 28 फरवरी की रात को बेहद डरावना बताया था.

In Dubai visiting family tonight. Missiles visible in the sky. The loud interceptions shook our home and frightened little Ayra. Praying for peace. No child anywhere should grow up hearing the sound of war above their roof. Grateful to the UAE defense forces for keeping… twitter.com/tCbE78eoBY Vishnu Manchu (iVishnuManchu) February 28, 2026

आसमान में दिख रही थी मिसाइलें

एक्टर ने बताया कि आसमान में मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थीं और धमाकों की तेज आवाज से उनका घर तक हिल गया था. अचानक हुए इन धमाकों से परिवार के लोग काफी घबरा गए थे. ऐसी स्थिति उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी. राजभर बेचैनी का माहौल बना रहा था. धमाकों की आवाज से उनकी छोटी बेटी काफी ज्यादा डर गई थी.