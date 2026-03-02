Advertisement
दुबई में परिवार संग फंसे सुपरस्टार ने दिया फैंस को अपडेट, बोले- 'मैं और मेरी फैमिली अब...'

Vishnu Manchu: दुबई में भारतीय सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार US-ईरान झगड़े के बीच फंस गए हैं. 2 मार्च को एक्टर ने एक और अपडेट देकर फैंस को भरोसा दिलाया कि वह और उनका परिवार सुरक्षित हैं. उन्होंने उन सभी का धन्यवाद किया, जो उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 02, 2026, 06:29 PM IST
दुबई में परिवार संग सुपरस्टार
दुबई में परिवार संग सुपरस्टार

Vishnu Manchu and Family Stuck in Dubai: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू इस समय अपने परिवार के साथ दुबई में फंसे हुए हैं. वहां के मौजूदा हालातों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डराने वाला वीडियो शेयर किया था, जिसे देखने के बाद फैंस चिंतित हो गए थे. अब हाल ही में एक्टर ने फैंस को अपडेट देते हुए भरोसा दिलाया कि वह और उनका परिवार दुबई में सुरक्षित हैं. साथ ही एक्टर ने उन सभी का धन्यवाद किया, जो उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे. 

'मैं और मेरा परिवार दुबई में सुरक्षित'

एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद. मैं और मेरा परिवार दुबई में सुरक्षित हैं. कभी-कभार दूर से आने वाली आवाजों के अलावा, यहां जिंदगी शांति और व्यवस्था के साथ चल रही है.' एक्टर ने आगे लिखा 'UAE अधिकारियों की मजबूत लीडरशिप के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं.'

28 फरवरी को था काफी टेंशन का माहौल

दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया था. इसके जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी थीं. इन हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल हो गया था. जिसके चलते दुबई में भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. आसमान में मिसाइलों की हलचल देख लोग दहशत में आ गए थे. एक्टर विष्णु मांचू ने भी 28 फरवरी की रात को बेहद डरावना बताया था. 

आसमान में दिख रही थी मिसाइलें

एक्टर ने बताया कि आसमान में मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थीं और धमाकों की तेज आवाज से उनका घर तक हिल गया था. अचानक हुए इन धमाकों से परिवार के लोग काफी घबरा गए थे. ऐसी स्थिति उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी. राजभर बेचैनी का माहौल बना रहा था. धमाकों की आवाज से उनकी छोटी बेटी काफी ज्यादा डर गई थी.  

