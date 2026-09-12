'क्या संस्कृति सिर्फ महिलाओं की क्लीवेज में है?' रिवीलिंग आउटफिट विवाद पर ऐश्वर्या लक्ष्मी ने दिया करारा जवाब

बीते दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को रक्षाबंधन के मौके पर पहने अपने आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. वहीं, साउथ एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी भी मई में एक डायमंड ज्वेलरी एग्जीबिशन में अपने आउटफिट को लेकर लोगों के निशाने पर आ गई थीं. अब एक हालिया बातचीत में ऐश्वर्या ने पहली बार इस तरह की आलोचनाओं पर खुलकर अपनी बात रखी है. एक्ट्रेस ने उन लोगों पर सवाल उठाया जो एक्ट्रेसेस के कपड़ों को लेकर लगातार सवाल करते हैं.
उन्होंने अपनी ड्रेस को लेकर हुई चर्चा के बीच यह भी पूछा कि आखिर किसी महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति को क्यों जोड़ा जाता है. दरअसल, एक्ट्रेस ने रजनी हरिदास के साथ बातचीत में बताया कि इवेंट में फ़ोटोग्राफ़रों ने उन्हें असहज महसूस कराया. उन्होंने कहा, 'वे मेरे चेहरे पर फ़ोकस नहीं कर रहे थे. मैं असहज हो गई थी और जब आप असहज होते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है. मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पर्सनल बाउंड्रीज़ का उल्लंघन हुआ हो.'
उन्होंने आगे कहा कि लोगों का कहना था कि मैं अपने कपड़ों को लेकर असहज हो रही हूं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि उन्हें इस बात से बहुत असहजता हो रही थी कि कैमरामैन उनके चेहरे के बजाय उनके शरीर पर फोकस कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'लोग कह रहे थे, वह असहज क्यों हो रही हैं? वह अपनी नेकलाइन क्यों ढक रही हैं? अगर ऐसी ड्रेस इतनी असहज है, तो इसे क्यों चुना?'
ऐश्वर्या ने आगे कहा, 'क्या संस्कृति सिर्फ़ महिला के क्लीवेज या उसकी ड्रेस की लंबाई में होती है? यह हमारे व्यवहार में भी झलकती है, है ना? महिलाओं के बारे में गलत बातें कहने वालों पर तो कोई रोक-टोक नहीं होती, लेकिन एक महिला को हमेशा अपने क्लीवेज और पहनावे का ध्यान रखना चाहिए.'
उन्होंने बताया कि शुरू में तो उन्होंने नेगेटिव रिएक्शन को बस हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन बाद में वह यह देखकर हैरान रह गईं कि यह मामला कितनी तेज़ी से वायरल हो गया. एक्ट्रेस ने कहा, 'ट्रोलिंग शुरू होने के शुरुआती 24 घंटों तक तो मैं इस पर हंसती रही. लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, मैं यह देखकर हैरान रह गई कि यह मामला कितनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया.'
ऐश्वर्या लक्ष्मी, केरलम की एक मलयालम और तमिल एक्ट्रेस और निर्माता हैं. साथ ही उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री भी ली है. उन्होंने नजांदुकालुडे नातिल ओरिडावेला (2017) से एक्टिंग की शुरुआत की. इससे पहले वो एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया. वह मायानाधि से पॉपुलर हुईं और बाद में वरथन, पोन्नियिन सेलवन और गट्टा कुश्ती जैसी फिल्मों में नजर आईं.