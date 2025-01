इंडिगो एयरलाइंस ने किया एक्ट्रेस को परेशान, स्टाफ को बताया ‘रूड’; बोलीं- 'बहुद एग्रेसिव तरीके से...'

Lakshmi Manchu Indigo Airlines: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस लक्ष्मी मन्चू ने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस पर आरोप लगाया है कि उन्हें एयरपोर्ट पर बैग चेक के दौरान परेशान किया गया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में लक्ष्मी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि कैसे स्टाफ ने उनका बैग चेक करते समय उनका अपमान किया. लक्ष्मी मन्चू ने कई सारे ट्वीट्स किए करते हुए एयरलाइंस के स्टाफ को ‘रूड’ बताया. उनके ये ट्वीट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं.

लक्ष्मी मन्चू कथित तौर पर एक डोमेस्टिक फ्लाइट से सफर कर रही थीं जब उन्हें एक जनरल सिक्योरिटी चेक के लिए रोका गया. उनके मुताबिक, एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ ने उनके बैग की जांच बेहद एग्रेसिव तरीके से की. उनका कहना था कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बैग खोलने नहीं दिया और खुद ही खोलने का दबाव डाला. लक्ष्मी ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरा बैग अलग रखा गया और @IndiGo6E ने मुझे बैग खोलने की इजाजत नहीं दी. वे खुद खोलने पर अड़े थे'.

My bag pulled aside and @IndiGo6E and they won’t let me open my bag. They insist to do it or else my bag will be left in Goa, someone help!!! Flt 6e585.. this is ridiculous, and the staff is being extremely rude — Manchu Lakshmi Prasanna (@LakshmiManchu) January 27, 2025

लक्ष्मी मन्चू ने एयरलाइंस पर जाहिर किया गुस्सा

एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'अगर मैं खुद अपना बैग खोलती को वो मेरा बैग गोवा में छोड़ देते. कोई हेल्प करो!!! ये बेहद गड़बड़ है और स्टाफ का व्यवहार बहुत ही बुरा है'. लक्ष्मी ने ये भी कहा कि सुरक्षा टैग बैग पर उनके सामने नहीं लगाया गया. उन्होंने लिखा, 'ये उत्पीड़न है @IndiGo6E, इसके बाद भी उन्होंने सुरक्षा टैग मेरे सामने नहीं लगाया. मैंने उन्हें कहा कि अगर कुछ खो जाए तो वे जिम्मेदारी लें, लेकिन मुझे शक है कि इंडिगो जिम्मेदारी लेगा. एयरलाइंस को इस तरह से कैसे चलाया जा सकता है?'.

This is harassment @IndiGo6E after all that they did not even put a security tag in front of my eyes. In spite of insisting that they would do so if anything is missing, I doubt Indigo will take any responsibility. How is this even possible to run an airline like this? — Manchu Lakshmi Prasanna (@LakshmiManchu) January 27, 2025

They pulled people aside for sleep apnea machine! Spoon fork and knife cutlery ! One of the girl had to leave her luggage cos they couldn’t go thru her bag on time!!!!!!

Ok I’m done! @IndiGo6E loves making you feel violated… — Manchu Lakshmi Prasanna (@LakshmiManchu) January 27, 2025

इंडिगो एयरलाइंस का आया रिप्लाई

अपने आखिरी ट्वीट में लक्ष्मी ने दावा किया, 'उन्होंने लोगों को स्लीप एपनिया मशीन के लिए अलग किया! चम्मच, कांटा और चाकू के कटलरी के लिए भी! एक लड़की को अपना सामान छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका बैग समय पर नहीं चेक किया गया! अब मैं थक चुकी हूं! @IndiGo6E आपको परेशान करने में आनंद लेता है'. वहीं, एयरलाइंस ने लक्ष्मी के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, 'मैम, हम समझते हैं कि आपको आज सुबह असुविधा का सामना करना पड़ा'.

We appreciate your cooperation with our team and the security personnel in resolving the matter, ensuring the bag could be cleared for check-in. Thank you for your understanding, and we wish you a pleasant flight. ~Team IndiGo (2/2) — IndiGo (@IndiGo6E) January 27, 2025

Ma’am, we understand the inconvenience you experienced this morning. As per our records, your checked-in bag was detained by the airport security, deployed by the airport operator, due to strict regulations on carrying prohibited items in check-in luggage. (1/2) — IndiGo (@IndiGo6E) January 27, 2025

लक्ष्मी मन्चू का वर्कफ्रंट

उन्होंने आगे लिखा, 'हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, आपका चेक-इन बैग एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा रोका गया था, जो कि एयरपोर्ट ऑपरेटर द्वारा तैनात किया गया था, ताकि प्रतिबंधित सामान की जांच की जा सके'. एयरलाइंस ने उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया. वहीं, अगर लक्ष्मी मन्चू की बात करें तो वो साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. आखिर बार उनको वेब सीरीज 'यक्षिणी' में देखा गया जो, हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी.

