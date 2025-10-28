नेशनल अवॉर्ड लेने गईं नित्या मेनन तो नाखूनों में भरा था गोबर, 'इडली कढ़ाई' की शूटिंग का राज खोला; शेयर किया मजेदार किस्सा

साउथ सिनेमा की टैलेंटेड एक्ट्रेस नित्या मेनन ने हाल ही में अपनी फिल्म 'इडली कढ़ाई' के सेट से कुछ मजेदार किस्से शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए राष्ट्रपति से मिलने गईं तो उनके नाखूनों में गोबर भरा हुआ था! यह सब एक सीन के लिए हुआ था, जहां उन्होंने नंगे हाथों से गोबर उठाया था. नित्या ने इंस्टाग्राम पर बीटीएस फोटोज शेयर करते हुए लिखा, "इडली कढ़ाई के कुछ पीछे के दृश्य." यह फिल्म धनुष के साथ उनकी दूसरी जोड़ी है.

नित्या मेनन का मजेदार किस्सा

फिल्म 'इडली कढ़ाई' 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई थी, जिसे धनुष ने डायरेक्ट, प्रोड्यूस और लीड रोल में निभाया है. नित्या के अलावा अरुण विजय विलेन बने हैं, जबकि शालिनी पांडे, सत्यराज, पार्थिबन, पी. समुथिरकन्नी और राजकीरन जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. जी.वी. प्रकाश कुमार ने म्यूजिक दिया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है. धनुष ने दर्शकों के प्यार के लिए धन्यवाद कहा था.

नेशनल अवॉर्ड लेने गईं तो नाखूनों में था गोबर

नित्या का नेशनल अवॉर्ड 'थिरुचित्रंबलम' के लिए था, जो भी धनुष के साथ ही थी. उन्होंने इंटरव्यू में कहा, 'मैंने गोबर के केक बनाने का तरीका सीखा. टीम ने पूछा कि क्या मैं कर पाऊंगी, तो मैंने कहा 'बिल्कुल!' अगले दिन राष्ट्रपति से अवॉर्ड लेने गईं, नाखूनों में गंदगी थी. दोस्तों से कहा तो सब हंस पड़े.' यह किस्सा उनकी डेडिकेशन दिखाता है. नित्या ने कहा, 'मैं ऐसी फिल्में चुनती हूं जो जिंदगी के अलग-अलग पहलू दिखाएं.' उन्हें यह 'ब्यूटीफुल आयरनी' जैसा लगा.

'इडली कढ़ाई' की कास्ट, फिल्म कहां देखें?

वहीं, 'इडली कढ़ाई' की बात करें, तो यह 1 अक्टूबर को रिलीज हुई. अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी देखा जा सकता है. फिल्म में धनुष, शालिनी पांडे, सत्यराज और अरुण विजय भी नजर आए. इस फिल्म को खुद धनुष ने डायरेक्ट किया था और एक्टिंग भी की.

नित्या मेनन इन फिल्मों में आईं नजर

नित्या के फिल्मों की बात करें, तो अभी उन्होंने अपनी किसी नई फिल्म का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, वह इस साल चार फिल्मों में नजर आईं. इनमें Kadhalikka, Neramillai, 'थलाइवन थलाइवी' और 'इडली कढ़ाई' जैसे नाम शामिल हैं.