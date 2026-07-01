39 की उम्र में मां बनने जा रहीं सामंथा रुथ प्रभु, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; कैप्शन में लिखा- 'माय सिक्स पैक'

Samantha Ruth Prabhu Flaunts Baby Bump: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. अब हसीना 39 साल की उम्र में मां बनने वाली हैं. हालांकि, कुछ वक्त पहले ही उनकी फिल्म 'मां इंति बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, जिसे जनता का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.
एक्ट्रेस की फिल्म 'मां इंति बंगारम' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अब तक 83.12 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. इसी बीच हसीना की एक तस्वीर चर्चा में आ गई है, जिसमें वह अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, "माय सिक्स पैक, जब हमारी मुलाकात होगी, तब मिलेंगे."
दरअसल, सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' के डायरेक्टर ने पहले ही उनकी प्रेग्नेंसी का खुलासा किया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह अब एक छोटे से ब्रेक पर चली जाएंगी. हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला था. सामंथा की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी. डायरेक्टर के पूछने पर उन्होंने बताया था कि वह प्रेग्नेंट हैं. हालांकि, वह पहले ही सभी एक्शन सीन पूरे कर चुकी थीं. इसके अलावा उन्होंने कुछ और वीडियो भी शेयर किए हैं, जिनमें उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो नजर आ रहा है.
बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ 1 दिसंबर 2025 को दूसरी शादी की थी. एक निजी समारोह में कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र स्थित लिंग भैरवी मंदिर में दोनों ने शादी की थी. तलाक के चार साल बाद उन्होंने दोबारा घर बसाया और अब वह जल्द ही मां बनने जा रही हैं. दरअसल, फिल्ममेकर राज की पहली शादी श्यामली से हुई थी और दोनों साल 2022 में अलग हो गए थे. इसके बाद सामंथा और राज रिश्ते में आए और फिर दोनों ने शादी कर ली. अब कपल जल्द ही नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाला है. हालांकि, अभी तक एक्ट्रेस ने यह नहीं बताया है कि वह कब से मैटरनिटी लीव पर जाएंगी और उनकी डिलीवरी कब होगी.
वहीं, एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की पहली शादी एक्टर नागा चैतन्य से हुई थी. साल 2017 में दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन यह रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और साल 2021 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. इस रिश्ते के टूटने के बाद एक्ट्रेस काफी टूट गई थीं और डिप्रेशन में चली गई थीं. उन्हें मूव ऑन करने में काफी समय लगा.