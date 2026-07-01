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39 की उम्र में मां बनने जा रहीं सामंथा रुथ प्रभु, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; कैप्शन में लिखा- 'माय सिक्स पैक'

Samantha Ruth Prabhu Flaunts Baby Bump: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'मां इंति बंगारम' भी रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. इसी बीच हसीना ने पहली बार अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 01, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:24 PM IST
39 की उम्र में मां बनने जा रहीं सामंथा रुथ प्रभु, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; कैप्शन में लिखा- 'माय सिक्स पैक'
Image Credit: बेबी बंप दिखाकर खूब इठलाईं सामंथा रुथ प्रभुSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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