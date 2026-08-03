/2 शादियां टूटीं...फिर 13 साल तक पत्नी की सहेली के साथ लिव-इन में रहा ये साउथ सुपरस्टार; सालों बाद एक्ट्रेस ने बताई अलग होने की वजह

साउथ सुपरस्टार कमल हासन तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं की फिल्मों में काम भी किया है. लेकिन उनका करियर जितना सफल रहा है, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे. उन्होंने दो शादियां की, फिर दोनों से ही तलाक हुआ और फिर अपनी पत्नी की दोस्त के साथ उनका रिश्ता शुरू हुआ.
बता दें कि 1980 और 1990 के दशक में साउथ सुपरस्टार कमल हासन और गौतमी तडिमल्ला ने कई हिट फिल्में दी. उस वक्त तो दोनों बस साथ काम ही किया था. लेकिन फिर कई सालों बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. फिर साल 2004-05 के आस-पास, दोनों ने बिना शादी किए साथ रहने का फैसला किया. दोनों लगभग 13 सालों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे. उस दौर में दोनों का रिश्ता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक था.
हालांकि, कमल हासन और गौतमी लगभग 13 साल तक साथ रहे, लेकिन इस कपल ने कभी शादी नहीं की. उन्होंने अपने रिश्ते को सबके सामने माना और अक्सर इवेंट्स में साथ नजर आते थे. लेकिन फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया. सब सालों बाद एक्ट्रेस ने अपने अलग होने की वजह बताई है.
गौतमी ने कमल का उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में खूब साथ दिया. उनके रिश्ते के दौरान गौतमी को कमल हासन के लिए सबसे बड़े सहारा देने वालों में से एक माना जाता था. एक्ट्रेस ने कमल हासन की कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी किया है. साथ ही, वह परिवार की ज़िम्मेदारियां भी संभालती थीं और कमल की बेटियों के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे.
फिर साल 2004 में गौतमी को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था और कैंसर का इलाज काफी लंबा चला. इलाज के दौरान दोनों के रिश्ते और मजबूत हुए. साथ बिताए इन सालों के दौरान, गौतमी की बेटी सुब्बुलक्ष्मी, कमल हासन की बेटियों श्रुति हासन और अक्षरा हासन के साथ ही कपल के साथ रहती थीं. अक्सर खास मौके पर सब साथ नजर आते. भले ही कमल और गौतमी ने कभी कानूनी तौर पर शादी नहीं की थी. लेकिन दोनों काफी करीब थे.
लेकिन फिर साल 2016 में दोनों के अलग होने वाले फैसले ने हैरान कर दिया. साल 2016 अक्टूबर में गौतमी ने ऐलान किया कि उन्होंने और कमल हासन ने लगभग 13 साल साथ रहने के बाद अपना रिश्ता खत्म कर लिया है.इस खबर ने फैंस को चौंका दिया. टूटे रिश्ते के बारे में जानकारी देते हुए गौतमी ने लिखा, 'कहते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है कि अब मैं और मिस्टर हासन अब साथ नहीं हैं. लगभग 13 वर्ष साथ बिताने के बाद यह मेरी जिंदगी के लिए गए अब तक के सबसे तकलीफदेह और कठिन फैसलों में से एक है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'एक कमिटेड रिश्ते में रहने वालों के लिए ये समझना बिलकुल आसान नहीं कि उनके रास्ते अलग हैं. उनके सामने अब एक ही चॉइस है कि या तो वे अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें या फिर अपने अकेलेपन की सच्चाई को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें. मुझे यह फैसला लेने में लंबा समय लग गया. लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने ये सच को स्वीकार किया है और आज यह फैसला ले पाई.'
वहीं, अगर कमल हासन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो उनकी पहली शादी 1978 में वाणी गणपति से हुई थी, जो एक डांसर थीं. उसी साल उन्होंने साथ में एक फिल्म ‘मेलनाट्टू मरुमगल’ में भी काम किया था. लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और करीब 10 साल बाद दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद कमल हासन ने 1988 में एक्ट्रेस सारिका से शादी की, जो पहले से ही कमल की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं. उनकी शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई.
2004 में दोनों अलग हो गए और बाद में तलाक ले लिया. सारिका और कमल हासन की दो बेटियां हैं श्रुति हासन, जिनका जन्म 1986 में हुआ और अक्षरा हासन, जो 1991 में पैदा हुईं. दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया. जहां श्रुति एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सिंगर भी हैं. वहीं, अक्षरा का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा. हालांकि, तलाक के बाद दोनों बेटियों ने अपने पिता कमल के साथ रहना बेहतर समझा. इसके बाद कमल ने एक्ट्रेस गौतमी को डेट किया, लेकिन ये रिश्ता भी 2016 में खत्म हो गया.