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श्रीदेवी को स्टार बनाने वाले दिग्गज फिल्ममेकर नहीं रहे, 84 साल की उम्र में भारतीराजा का निधन; रजनीकांत संग बनाई थी पहली फिल्म

Bharathiraja Dies: साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. दिग्गज फिल्ममेकर भारतीराजा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ दिनों से चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे. आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 10, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:10 AM IST
श्रीदेवी को स्टार बनाने वाले दिग्गज फिल्ममेकर नहीं रहे, 84 साल की उम्र में भारतीराजा का निधन; रजनीकांत संग बनाई थी पहली फिल्म
Image Credit: दिग्गज फिल्ममेकर भारतीराजा का निधन

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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