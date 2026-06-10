/श्रीदेवी को स्टार बनाने वाले दिग्गज फिल्ममेकर नहीं रहे, 84 साल की उम्र में भारतीराजा का निधन; रजनीकांत संग बनाई थी पहली फिल्म

Tamil Director Bharathiraja Passes Away: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्ममेकर और एक्टर पी. भारतीराजा का बुधवार (10 जून) की सुबह चेन्नई में निधन हो गया. उन्होंने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. दिग्गज फिल्ममेकर लंबे समय से बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थे. उन्होंने चेन्नई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली.
फिल्ममेकर भारतीराजा ने बुधवार 10 जून की सुबह अंतिम सांस ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीराजा बीते कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. उनका स्वास्थ्य पिछले साल से काफी ज्यादा बिगड़ गया था. उनके जाने से न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां और फैंस भी सदमें में है. भारतीराजा के लिए साल 2025 बेहद मुश्किल भरा रहा था. उन्होंने बीते साल ही अपने बेटे मनोज भारतीराजा को खोया था. 48 साल की उम्र में उनके बेटे की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी.
भारतीराजा के निधन से इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. एक्ट्रेस और राजनेता खुशबू सुंदर ने एक्स पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'भारतीराजा का जाना तमिल सिनेमा के लिए एक घने काले बादल जैसा है. उनकी फिल्में हमेशा फिल्म निर्माण का एक स्कूल रहेंगी. उनके निधन से साउथ सिनेमा में एक सुनहरे युग का अंत हो गया है.'
साल 1977 में तमिल फिल्म '16 वयथिनिले' से भारतीराजा ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था. उनकी पहली फिल्म में रजनीकांत, कमल हासन और श्रीदेवी ने काम किया था, जिसे काफी प्यार भी मिला था. इसके बाद उन्होंने 'किलक्के पोगुम रेल', 'सिगप्पू रोजक्कल', 'अलाइगल ओइवथिल्लई', 'कादल ओवियम' और 'मुदल मरियाथाई' जैसी सुपरहिट फिल्में दीं. इस महान डायरेक्टर ने तेलुगु सिनेमा में भी कई क्लासिक फिल्मों का निर्देशन किया था.