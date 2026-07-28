साउथ की हॉरर फिल्म '418' ट्रेलर की रिलीज डेट टली, मेकर्स ने शेयर किया पोस्ट; बोले-डर का दरवाजा थोड़ी देर से खुलेगा

मशहूर डायरेक्टर कीर्तन नाडगौड़ा की मोस्ट अवेटेड हॉरर फिल्म '418 द फिल्म' का ट्रेलर रिलीज को टाल दिया गया है. दरअसल, साउथ सिनेमा की ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसी बीच मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को भी टाल दिया गया है.
दरअसल, मंगलवार को मैथ्री मूवी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि फिलहाल के लिए फिल्म रिलीज डेट को टाल दिया गया है.
मेकर्स लिखते हैं, 'डर का दरवाजा अब थोड़ी देर से खुलेगा. '418 द फिल्म' अब 31 जुलाई को रिलीज नहीं होगी. नई रिलीज डेट ऐलान जल्द ही किया जाएगा. आपके सब्र और प्यार के लिए दिल से शुक्रिया. हम प्रॉमिस करते हैं कि इस प्यार का जवाब हम डर और रोमांच के साथ देंगे. यह इंतजार जरूर सफल होगा. अब तक हॉरर फिल्मों पर हंसना काफी हुआ, अब सच में डरने का वक्त आ गया'.
इस पोस्ट के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज के बारे में भी बताया. ऐसे में फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को थोड़ी निराशा जरूर हुई है. पहले ये फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों रिलीज होने वाली थी.
बता दें कि मोस्ट अवेटेड तेलुगु हॉरर-थ्रिलर फिल्म '418 द फिल्म' काफी चर्चा में है. ये फिल्म अपनी डरावनी कहानी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सस्पेंस की वजह से मस्ट वाच बनी हुई है. इस फिल्म का निर्देशन कीर्तन नाडगौड़ा ने किया है. कहानी भी उन्होंने ही लिखी है. जबकि ये नवीन यरनेनी और यलमंचिली रवि शंकर ने माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनी है.
418 की कहानी डरावने माहौल और रहस्य पर बेस्ड है, सिमें साइंस और अंधविश्वास के बीच की पहेली को दिखाया गया है. इसमें एक्टर सूर्या राज, चरण लक्कराजू और प्रीति पगडाल लीड रोल में नजर आने वाले हैं.