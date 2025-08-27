सिंगर ने मंगेतर पर लगाए गंभीर आरोप, पहलवान की तरह मारता था रोज, छीन लिया घर और सारे पैसे
Advertisement
trendingNow12899207
Hindi Newsबॉलीवुड

सिंगर ने मंगेतर पर लगाए गंभीर आरोप, पहलवान की तरह मारता था रोज, छीन लिया घर और सारे पैसे

Singer Suchitra ने अपने मंगेतर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. इनका कहना है कि वो इन्हें मारता पीटता है और इमोशनली भी टॉर्चर किया है. इसके साथ ही उनके घर पर भी कब्जा जमा लिया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंगर सुचित्रा
सिंगर सुचित्रा

Singer Suchitra Accuses Fiance: बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के कई सितारे पहले ही घरेलू हिंसा का शिकार हो चुके हैं. अब एक और हसीना ने ये आरोप अपने मंगेतर पर लगाया है. ये मशहूर सिंगर सुचित्रा हैं. इनका आरोप है कि इनका मंगेतर इन्हें इमोशनली और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है. इन आरोपों को लेकर इन्होंने वीडियो में बताया है. जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है.

लगाए गंभीर आरोप

सुचित्रा ने इंस्टाग्राम पर मंगेतर पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कहा  है कि इन्हें इस रिश्ते में शारीरिक और इमोशनली तौर पर बहुत कुछ झेला है जिसकी वजह से ये अब कानूनी एक्शन लेंगी. इन्होंने कहा कि ये Shunmugaraj को 5 साल से जानती थी और इंगेज थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुझे इमोशनली मैन्यूपुलेट किया

इस वीडियो में ये कह रही हैं कि 'वो मेरी जिंदगी में एक सेवियर बनकर आया था. लेकिन, धीरे-धीरे मुझे इमोशनली मैन्यूपुलेट किया. सोसाइटी से अलग-थलग कर दिया. सुची लीक्स विवाद के बाद मेरी कमजोरी का फायदा उठाया.इतना ही नहीं मुझे मेरे चेन्नई वाले घर से भी बाहर निकाल दिया. जिसके बाद वो मुंबई चली गई और कुछ वक्त उन्हें वहां नौकरी मिल गई. खास बात है कि एक वीडियो में इससे पहले भी अपने मकान से बेदखल होने की बात कही थी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suchi (@suchislife_official)

गोविंदा संग काम नहीं करना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, एक झटके में ठुकरा दिया था ऑफर, खुद की फिल्में हो रही थीं बंद और फ्लॉप

कई बार मारा पीटा

'सुची लीक्स विवाद के बाद मुझे लगा कि इससे बुरा मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता. लेकिन, ऐसा ही हुआ. पहले मुझे प्यार हुआ. मुझे कई बार मारा पीटा गया. उसने मुझे अपने जूते ऐसे धक्का मारा जैसे कोई डब्ल्यू डबल्लू एफ का पहलवान फेंकता है. मैं कोने में बैठकर रोती रहीं और उससे कहती रही बस करो.' आपको बता दें, सुचित्रा साउथ में काम करती हैं और वहां की फेमस सिंगर्स में शामिल है.वहीं सुची लीक्स विवाद की बात करें तो कुछ प्राइवेट वीडियो एक्स पर लीक हो गए थे. बाद में कहा गया था कि अकाउंट हैक हो गया है.ये मामला उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था.

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Singer Suchitra

Trending news

दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
Vegetarian McDonald's
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
Jammu Kashmir Landslide
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
sonamarg snowfall
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
Mohan Bhagwat
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
Assam news
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
Bhagwant Mann
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
Jawaharlal Nehru
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
;