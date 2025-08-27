सिंगर ने मंगेतर पर लगाए गंभीर आरोप, पहलवान की तरह मारता था रोज, छीन लिया घर और सारे पैसे

Singer Suchitra ने अपने मंगेतर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. इनका कहना है कि वो इन्हें मारता पीटता है और इमोशनली भी टॉर्चर किया है. इसके साथ ही उनके घर पर भी कब्जा जमा लिया है.
Singer Suchitra Accuses Fiance: बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के कई सितारे पहले ही घरेलू हिंसा का शिकार हो चुके हैं. अब एक और हसीना ने ये आरोप अपने मंगेतर पर लगाया है. ये मशहूर सिंगर सुचित्रा हैं. इनका आरोप है कि इनका मंगेतर इन्हें इमोशनली और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है. इन आरोपों को लेकर इन्होंने वीडियो में बताया है. जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है.
लगाए गंभीर आरोप
सुचित्रा ने इंस्टाग्राम पर मंगेतर पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्हें इस रिश्ते में शारीरिक और इमोशनली तौर पर बहुत कुछ झेला है जिसकी वजह से ये अब कानूनी एक्शन लेंगी. इन्होंने कहा कि ये Shunmugaraj को 5 साल से जानती थी और इंगेज थीं.
मुझे इमोशनली मैन्यूपुलेट किया
इस वीडियो में ये कह रही हैं कि 'वो मेरी जिंदगी में एक सेवियर बनकर आया था. लेकिन, धीरे-धीरे मुझे इमोशनली मैन्यूपुलेट किया. सोसाइटी से अलग-थलग कर दिया. सुची लीक्स विवाद के बाद मेरी कमजोरी का फायदा उठाया.इतना ही नहीं मुझे मेरे चेन्नई वाले घर से भी बाहर निकाल दिया. जिसके बाद वो मुंबई चली गई और कुछ वक्त उन्हें वहां नौकरी मिल गई. खास बात है कि एक वीडियो में इससे पहले भी अपने मकान से बेदखल होने की बात कही थी.'
कई बार मारा पीटा
'सुची लीक्स विवाद के बाद मुझे लगा कि इससे बुरा मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता. लेकिन, ऐसा ही हुआ. पहले मुझे प्यार हुआ. मुझे कई बार मारा पीटा गया. उसने मुझे अपने जूते ऐसे धक्का मारा जैसे कोई डब्ल्यू डबल्लू एफ का पहलवान फेंकता है. मैं कोने में बैठकर रोती रहीं और उससे कहती रही बस करो.' आपको बता दें, सुचित्रा साउथ में काम करती हैं और वहां की फेमस सिंगर्स में शामिल है.वहीं सुची लीक्स विवाद की बात करें तो कुछ प्राइवेट वीडियो एक्स पर लीक हो गए थे. बाद में कहा गया था कि अकाउंट हैक हो गया है.ये मामला उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था.
