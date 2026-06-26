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'मेरी बॉडी, मेरा अधिकार... उसकी नजरें, उसका अधिकार' वाले बयान पर घिरीं सिंगर सुनीता, ट्रोलिंग के बीच दी सफाई

Singer Sunitha Upadrasta: तेलुगू सिंगर और वॉयस आर्टिस्ट सुनीता उपद्रष्टा हाल ही में फेमिनिज्म पर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. अब इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाल लिया गया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 26, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:25 AM IST
'मेरी बॉडी, मेरा अधिकार... उसकी नजरें, उसका अधिकार' वाले बयान पर घिरीं सिंगर सुनीता, ट्रोलिंग के बीच दी सफाई
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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