'गुल्टे' को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता से फेमिनिज्म की लड़ाई के बारे में उनकी राय पूछी गई, तो उन्होंने कहा, 'महिलाएं सिगरेट जलाने को आजादी की मशाल मानती हैं. सिगरेट पीने को बराबरी से जोड़ना दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी बात है. अगर कोई पुरुष सिगरेट पीता है, तो शायद उसके कुछ ही मिनट बर्बाद होते हैं, लेकिन एक महिला की जिंदगी के कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं. आज बराबरी पर होने वाली बहसें मुझे हैरान करती हैं. मुझे लगता है कि यह समय की बर्बादी है. अगर आपको लगता है कि आजादी का मतलब है जो चाहें वो पहनना, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं. यह फेमिनिज्म (नारीवाद) बिल्कुल नहीं है. असली बात यह है कि मेरी राय को भी पुरुष की राय जितनी ही अहमियत दी जाए और मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, यही जरूरी है.'