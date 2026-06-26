Singer Sunitha Upadrasta: तेलुगू सिंगर सुनीता उपद्रष्टा ने फेमिनिज्म को लेकर अपनी राय रखते हुए कुछ ऐसा बयान दे दिया, जिसकी वजह से वह विवादों में घिर गईं और सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. बढ़ती ट्रोलिंग और विवाद के बीच अब सिंगर सुनीता ने अपनी बात पर सफाई पेश की है. सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है.
सिंगर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा कि वह महिलाओं का सम्मान करती हैं और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं. दरअसल, सिंगर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर महिलाएं मानती हैं कि 'यह उनका शरीर है, उनकी मर्जी है और उनके पास कपड़े पहनने या जैसे चाहें वैसे खुद को प्रस्तुत करने की आजादी है, तो पुरुषों को भी यह मानने की आजादी होनी चाहिए कि 'ये उनकी आंखें हैं, उनकी मर्जी है.'' आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
विवाद बढ़ने के बाद सिंगर सुनीता ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'उनका बयान कुछ पुरुषों की महिलाओं को देखने के गलत नजरिए को लेकर उनके गुस्से और निराशा से निकला था. उनका उद्देश्य कभी भी महिलाओं के खिलाफ किसी तरह के अनादर, शोषण या गलत व्यवहार को सही ठहराना नहीं था.' उन्होंने आगे लिखा, 'एक महिला के रूप में मैं महिलाओं के लिए समान अधिकार, समान अवसर, गरिमा और सम्मान में विश्वास रखती हूं. मैं कभी भी ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करती, जो किसी अन्य महिला को नुकसान पहुंचाए या उसे नीचा दिखाए.'
'गुल्टे' को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता से फेमिनिज्म की लड़ाई के बारे में उनकी राय पूछी गई, तो उन्होंने कहा, 'महिलाएं सिगरेट जलाने को आजादी की मशाल मानती हैं. सिगरेट पीने को बराबरी से जोड़ना दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी बात है. अगर कोई पुरुष सिगरेट पीता है, तो शायद उसके कुछ ही मिनट बर्बाद होते हैं, लेकिन एक महिला की जिंदगी के कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं. आज बराबरी पर होने वाली बहसें मुझे हैरान करती हैं. मुझे लगता है कि यह समय की बर्बादी है. अगर आपको लगता है कि आजादी का मतलब है जो चाहें वो पहनना, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं. यह फेमिनिज्म (नारीवाद) बिल्कुल नहीं है. असली बात यह है कि मेरी राय को भी पुरुष की राय जितनी ही अहमियत दी जाए और मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, यही जरूरी है.'
जब पुरुष इंटरव्यूअर ने कहा कि 'मेरी बॉडी, मेरा अधिकार' आज फेमिनिज्म का एक मजबूत नारा है, तो सिंगर ने कहा, 'मेरी बॉडी, मेरा अधिकार और उसकी नजरें, उसका अधिकार. जब महिलाएं यह कहती हैं, तो यह उसका भी अधिकार है. मेरी राय में यह आजादी के दायरे में नहीं आता. आप जो चाहें पहनें, बस सुरक्षित रहें. अगर आपको लगता है कि कोई आपको जज नहीं करेगा या आपकी तरफ नहीं देखेगा, तो पहनें. किसी और की नजर बदलने से ज्यादा आसान है खुद को सुरक्षित रखना. यह हमारा कल्चर नहीं है. अगर आप मुझे 'ओल्ड स्कूल' (पुराने ख्यालों वाली) समझते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.'