साउथ की आंधी में उड़ा बॉलीवुड! OTT प्लेटफॉर्म्स की पहली पसंद बनीं दक्षिण भारतीय फिल्में, आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश

आज के दौर में लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखना काफी पसंद करते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को बॉलीवुड से लेकर साउथ, हॉलीवुड और के-ड्रामा तक सब कुछ आसानी से मिल जाता है. धीरे-धीरे ओटीटी की दुनिया में साउथ फिल्मों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में आई ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा खरीदी गई कुल सफल फिल्मों में करीब 60% हिस्सेदारी साउथ फिल्मों की रही. अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखें, तो उन पर हिंदी फिल्मों से ज्यादा भरोसा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों पर किया जा रहा है. मजबूत कंटेंट, बेहतर व्यूअर एंगेजमेंट और पैन-इंडिया क्रेज की वजह से साउथ सिनेमा ओटीटी कंपनियों की पहली पसंद बनता जा रहा है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के इस बदलते रुख के पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं. इसके पीछे सबसे अहम वजह साउथ फिल्मों का लगातार बढ़ता पैन-इंडिया क्रेज है. पिछले कुछ सालों में 'पुष्पा', 'आरआरआर', 'कांतारा', 'सालार', 'लियो' और 'हनुमान' जैसी फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि ओटीटी पर भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है. इन फिल्मों को हिंदी भाषी दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था. इसी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लगता है कि साउथ फिल्मों में निवेश ज्यादा सुरक्षित और फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

साउथ कंटेंट पर लग रहा ज्यादा दांव

रिपोर्ट के अनुसार, साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की कहानियां और प्रेजेंटेशन दर्शकों को काफी ज्यादा पसंज आ रहा हैं. कई बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते ओटीटी प्लेटफॉर्मस का भी उन पर से भरोसा उतरता जा रहा है. क्योंकि ओटीटी पर भी कई बॉलीवुड फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी. इसी वजह से अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स साउथ कंटेंट पर ज्यादा दांव लगा रहे हैं. एक और बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि साउथ फिल्में अलग-अलग भाषाओं में डब होकर आसानी से पूरे देश तक पहुंच जाती है. छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटीज तक इन फिल्मों का अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है. साउथ फिल्मों का कंटेंट और इमोशनल लोगों से लंबे समय तक कनेक्शन बनाए रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्ट्रीमिंग की ग्रोथ को आगे बढ़ा रही साउथ फिल्में

हाल ही में आई इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने 125 ऐसी फिल्में हासिल कीं, जिन्होंने 2025 में पूरे भारत के सिनेमाघरों में एक मिलियन से ज्यादा दर्शक जुटाए. इनमें से 74 फिल्में साउथ इंडियन थीं. इंडस्ट्री के अधिकारियों का मानना ​​है कि यह बदलाव सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शक ऑनलाइन कंटेंट कैसे देखते हैं. जियो हॉटस्टार में एंटरटेनमेंट बिजनेस, साउथ क्लस्टर के हेड, कृष्णन कुट्टी ने कहा कि साउथ इंडियन फिल्में दर्शकों का ध्यान ज्यादा समय तक खींचकर रखती हैं. कृष्णन कुट्टी ने बताया, 'साउथ इंडियन फिल्में आम तौर पर दर्शकों के साथ मज़बूत जुड़ाव दिखाती हैं. अक्सर लोग इन्हें पूरा देखते हैं और लंबे समय तक देखते रहते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म की लंबे समय की वैल्यू बढ़ती है.'

नेटफ्लिक्स पर साउथ फिल्मों की बढ़त

ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से नेटप्लिक्स ने साल 2025 में साउथ फिल्मों का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया है. रिपोर्ट में बताए गए ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार नेटफ्लिक्स ने 34% साउथ फिल्में हासिल कीं, जियो हॉटस्टार ने 19%, जी5 ने 18%, प्राइम वीडियो ने 17% तक हासिल कीं. वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसी अवधि के दौरान सिनेमाघरों में सफल रहीं केवल 35 हिंदी फिल्में ही हासिल की गईं, जिनमें से 57% फिल्में नेटफ्लिक्स ने हासिल कीं.