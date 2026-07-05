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कभी बॉक्स ऑफिस का बादशाह, अब क्यों लड़खड़ा रहा साउथ सिनेमा? 6 महीनों की पूरी कहानी

South Indian Movies Downfall Reason: साउथ सिनेमा के बड़े बजट और सुपरस्टार्स भी अब फ्लॉप फिल्मों को नहीं बचा पा रहे हैं. क्या सिर्फ बड़े चेहरों और वीएफएक्स के भरोसे फिल्में चलाना मुमकिन है? जानिए कैसे दर्शकों की बदली पसंद ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 05, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:02 AM IST
कभी बॉक्स ऑफिस का बादशाह, अब क्यों लड़खड़ा रहा साउथ सिनेमा? 6 महीनों की पूरी कहानी
Image Credit: South Indian Movies Downfall ReasonSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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