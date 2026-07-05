कभी बॉक्स ऑफिस का बादशाह, अब क्यों लड़खड़ा रहा साउथ सिनेमा? 6 महीनों की पूरी कहानी

साउथ सिनेमा के लिए पिछले कुछ महीने बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. कई बड़ी बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गईं. इनमें ‘मना शंकर वर प्रसाद गारू’, ‘द राजा साब’, ‘केडी: द डेविल’ और ‘पेद्दी’ जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों से ऑडियंस और मेकर्स दोनों को बहुत उम्मीदें थीं. लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. फिल्म इंडस्ट्री में इस समय सबसे बड़ी दिक्कत सुपरस्टार्स की भारी-भरकम फीस बन गई है. मेकर्स कहानी से ज्यादा स्टार्स की इमेज पर ध्यान दे रहे हैं. इसी वजह से फिल्मों की कहानी और स्क्रीनप्ले बहुत कमजोर होते जा रहे हैं.
पिछले दस सालों में साउथ की फिल्मों ने पूरे देश में अपना जलवा बिखेरा था. ‘बाहुबली’, ‘केजीएफ’, ‘पुष्पा’ और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्मों ने साबित किया था कि अगर कहानी अच्छी हो तो भाषा कोई मायने नहीं रखती. लेकिन इन बड़ी सक्सेस के बाद मेकर्स में एक अलग ही होड़ मच गई. अब हर कोई अपनी फिल्म को पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाना चाहता है. इस चक्कर में कहानी को छोड़कर सिर्फ बड़े वीएफएक्स, महंगे सेट्स और स्टार पावर पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है. ऑडियंस तो नई कहानी चाहते हैं, पर मेकर्स वही पुराना फॉर्मूला दोहरा रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा.
आज सिनेमा जगत के सामने सबसे बड़ा संकट बड़े कलाकारों की भारी-भरकम फीस है. फिल्म के कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले ये लीड एक्टर ही डकार जाते हैं. जब जेब का सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ एक चेहरे पर खर्च हो जाता है, तो राइटर की कहानी, तकनीकी काम और नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए नाममात्र का बजट बचता है. नुकसान उठाने के डर से फिल्म निर्माता भी कोई नया दांव खेलने को तैयार नहीं हैं. वे सुरक्षित रास्ता चुनते हुए सिर्फ उन्हीं कहानियों पर पैसा लगाते हैं जो पहले से सफल रही हैं. यही मेन रीजन है कि पर्दे पर अब कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता.
ऑडियंस भी अब अवेयर हो चुके हैं, वे सिर्फ किसी ‘सुपरस्टार’ का नाम देखकर थियेटर की टिकट नहीं खरीद रहे हैं. एक और बड़ी परेशानी ये है कि फिल्में अब सिर्फ हीरो की इमेज को चमकाने के लिए लिखी जा रही हैं. स्क्रीनप्ले इस तरह बनाया जाता है कि हर दो मिनट में हीरो की स्लो मोशन एंट्री हो या कोई भारी-भरकम डायलॉग सुनने को मिले. इससे कहानी का कबाड़ा हो जाता है और किरदारों की गहराई खत्म हो जाती है. आज सोशल मीडिया के जमाने में ऑडियंस हर फिल्म का बारीक एनालाइज करते हैं. अगर कहानी में दम नहीं है, तो बड़े-बड़े एक्शन सीन भी फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा सकते.
आजकल फिल्में पहले हफ्ते के बाद ही सिनेमाघरों में दम तोड़ देती हैं. कुछ साल पहले तक हिंदी बेल्ट के ऑडियंस में साउथ की फिल्मों को लेकर एक अलग ही दीवानगी थी. लेकिन अब तो हर दूसरी फिल्म खुद को ‘पैन-इंडिया’ साबित करने में जुट गई है. इस वजह से मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा हो चुका है. असल में, अब ऑडियंस काफी समझदार हो गई है. वो सिर्फ चमचमाते पोस्टर या दमदार ट्रेलर देखकर थिएटर तक नहीं खींची चली आती. आज की ऑडियंस को ऐसी कहानियां चाहिए, जो सीधे उनके दिल को छू सकें. जिन फिल्मों में असली जज्बात या इमोशन नहीं होते, वे शुरुआती दिनों में थोड़ी-बहुत कमाई भले ही कर लें.
लेकिन जल्द ही बॉक्स ऑफिस की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं. इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी सिनेमाघरों का खेल बिगाड़ दिया है. ऑडियंस को अच्छी तरह पता है कि कोई भी नई फिल्म कुछ ही हफ्तों में उनके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी. ऐसे में वे थिएटर तभी जाते हैं जब उन्हें पूरा भरोसा हो कि फिल्म में कुछ बहुत खास है. इसका सबसे बुरा असर उन फिल्मों पर पड़ रहा है जो ठीक-ठाक या औसत होती हैं. पहले स्टार्स के नाम पर औसत फिल्में भी चल जाती थीं, लेकिन अब कंटेंट ही सबसे बड़ा राजा है. यही बदलाव साउथ इंडस्ट्री के साथ-साथ दूसरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुसीबत बन गया है.
हाल के दिनों में ‘द राजा साब’, ‘केडी: द डेविल’, ‘पेद्दी’ और ‘मना शंकर वर प्रसाद गारू’ जैसी फिल्मों भी बहुत चर्चा में रहीं. इनके पोस्टर और टीजर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या केवल बड़े एक्टर्स के दम पर फिल्में हिट कराई जा सकती हैं? आज की ऑडियंस बहुत जागरूक हो चुकी है, क्योंकि इस ऑडियंस में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन आती है और वे सिर्फ अच्छा कंटेंट देखना ही पसंद करते हैं. किसी भी फिल्म का असली फैसला रिलीज के बाद जनता की अदालत में ही होता है., जो अब बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, जो निराशा की बात है.
हालांकि, साउथ सिनेमा का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. आज भी उनके पास कमाल के डायरेक्टर, बेहतरीन टेक्नीशियन और शानदार एक्टर्स की फौज है. बस जरूरत इस बात की है कि मेकर्स अपनी फिल्मों में कहानी को सबसे आगे रखें. ‘बाहुबली’ और ‘आरआरआर’ जैसी बड़ी फिल्मों की कामयाबी का राज सिर्फ उनका भारी-भरकम बजट नहीं था. असली जादू तो इनकी मजबूत कहानी और किरदारों में था, जिससे दर्शक सीधे जुड़ गए. अगर साउथ फिल्म इंडस्ट्री स्टार्स की चमक-दमक के पीछे भागने के बजाय एक बेहतरीन कहानी पर ध्यान दे, तो बॉक्स ऑफिस पर उसका पुराना जलवा फिर से लौट सकता है.