मेगास्टार का बेटा, इंडस्ट्री में पूरे किए 16 साल, कर चुके 28 से ज्यादा फिल्में, दीं कई हिट, फिर भी खत्म नहीं हुई ‘भूख’
मेगास्टार का बेटा, इंडस्ट्री में पूरे किए 16 साल, कर चुके 28 से ज्यादा फिल्में, दीं कई हिट, फिर भी खत्म नहीं हुई ‘भूख’

Guess This Actor: 16 साल पहले फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले इस मेगास्टार के बेटे ने पहली ही फिल्म के लिए बड़े अवॉर्ड के साथ-साथ दर्शकों का दिल भी जीत लिया था. हाल ही में उन्होंने 100 करोड़ कमाने वाली सबसे बड़ी हिट दी. क्या आप इन्हें पहचान पाए?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:24 PM IST
मेगास्टार का बेटा, इंडस्ट्री में पूरे किए 16 साल
मेगास्टार का बेटा, इंडस्ट्री में पूरे किए 16 साल

Naga Chaitanya Completing 16 Years In Films: आज से ठीक 16 साल पहले नागा चैतन्य ने 2009 में फिल्म 'जोश' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. वो मशहूर अभिनेता नागार्जुन के बेटे और दिग्गज अभिनेता नागेश्वर राव के पोते हैं. अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू साउथ मिला. उनकी इस शुरुआत से इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने उन्हें प्यार से 'युवा सम्राट' कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पिता नागार्जुन को 'किंग' कहा जाता है.

अब  नागा चैतन्य को फिल्म इंडस्ट्री में 16 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक वे 28 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. आज नागा चैतन्य पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं. इस साल उन्होंने अपनी सबसे बड़ी हिट 'थंडेल' दी, जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. इसके अलावा, पिछले साल उन्होंने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी कर अपनी पर्सनल लाइफ का नया अध्याय शुरू किया. अपनी इस जर्नी में चैतन्य भोज नहीं जिम्मेदारी मानते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chay Akkineni (@chayakkineni)

इंडस्ट्री में पूरे हो चुके 16 साल 

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में चैतन्य ने बताया कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब उन पर काफी दबाव था. लेकिन धीरे-धीरे वही दबाव जिम्मेदारी में बदल गया. उन्होंने कहा कि दादा और पिता ने जो फैनबेस बनाया है, उसे निराश न करना ही उनका सबसे बड़ा मकसद रहा है. वो मानते हैं कि उस लेगेसी को जीने में वक्त लगेगा, लेकिन यही दबाव उन्हें बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करता है. इसलिए वे अब तक इंडस्ट्री में टिके रहे. 

बॉलीवुड का वो सुपरस्टार, जो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाता था कब्रिस्तान, क्योंकि...

अब भी भूखे हैं नए किरदारों के लिए

जब उनसे पूछा गया कि 16 साल बाद क्या वो वहीं पहुंचे हैं जहां खुद को देखते थे? तो चैतन्य ने कहा, 'अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है. मैं एक अभिनेता और इंसान के तौर पर अब भी भूखा हूं. यही भूख मुझे आगे बढ़ाती है और नए रोल्स चुनने के लिए इंस्पायर करती है'. उन्होंने माना कि कुछ फिल्मों से बहुत संतोष मिला, जबकि कुछ ने उन्हें सीखने का मौका दिया. उनके करियर की पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म ‘Ye Maaya Chesave’ (1010) मानी जाती है.

असफलताओं से सीखे सबक

चैतन्य मानते हैं कि असफलताएं उन्हें और मजबूत बनाती हैं. उन्होंने कहा, 'हर बार जब आप असफल होते हैं, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाती है. अब मैं स्क्रिप्ट सुनते समय समझने लगा हूं कि दर्शकों को क्या पसंद आ सकता है. मैंने ये भी सीखा है कि सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं होता. फिल्म तभी चलती है जब दर्शक उसकी आत्मा से जुड़ते हैं'. उन्होंने अपने करियर में '100% लव', 'मनम', 'प्रेमम', 'माजिली', 'लव स्टोरी', 'कस्टडी' जैसी शानदार फिल्में दी हैं. 

आगे का सफर

अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो आने वाले समय में नागा चैतन्य निर्देशक कार्तिक डांडू की फिल्म में नजर आने वाले हैं. डांडू अपनी फिल्म 'वीरुपाक्षा' के लिए जाने जाते हैं, जिसने 2023 में शानदार सफलता हासिल की थी. चैतन्य ने बताया कि उनकी अगली फिल्म एक 'वीएफएक्स से भरपूर मिथिकल थ्रिलर' होगी. दर्शक भी उनकी इस नई फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वे किस नए अंदाज में नजर आएंगे.

