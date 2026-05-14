Advertisement
trendingNow13216336
Hindi NewsबॉलीवुडCM विजय से मंजूरी मिलने के बाद भी रद्द हुआ ‘करुप्पु’ का स्पेशल शो, मेकर्स ने अचानक रोकी स्क्रीनिंग, डायरेक्टर ने लिखा पोस्ट

CM विजय से मंजूरी मिलने के बाद भी रद्द हुआ ‘करुप्पु’ का स्पेशल शो, मेकर्स ने अचानक रोकी स्क्रीनिंग, डायरेक्टर ने लिखा पोस्ट

Trisha Karuppu Special Show Cancelled: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय द्वारा तृषा कृष्णन और सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' के स्पेशल शो को मंजूरी मिलने के बाद भी इसे रद्द कर दिया गया है. डायरेक्टर आरजे बालाजी ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस से रिक्वेस्ट की.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 14, 2026, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM विजय से मंजूरी मिलने के बाद भी रद्द हुआ ‘करुप्पु’ का स्पेशल शो, मेकर्स ने अचानक रोकी स्क्रीनिंग, डायरेक्टर ने लिखा पोस्ट

Trisha Karuppu Special Show Cancelled: साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन और सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 'करुप्पु' के मेकर्स को इस फिल्म की सुबह की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने की मंजूरी दे दी थी. इस मंजूरी के बाद से फैंस फिल्म को देखने के लिए बेताब थे. लेकिन अब प्रोड्यूसर एसआर प्रभु ने 14 मई को फिल्म की रिलीज के दिन सुबह 9 बजे होने वाले स्पेशल शो को रद्द करने की बड़ी घोषणा की है. इस घोषणा के बाद डायरेक्टर आरजे बालाजी ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस से रिक्वेस्ट की और कहा कि 'करुप्पु स्वामी' रुकावटों को दूर करने में मदद करेंगे, ताकि फिल्म आसानी से रिलीज हो सके.

'सुबह 9 बजे वाले शो रद्द'

ड्रीम वारियर पिक्चर्स (Dream Warrior Pictures) ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'कई बार ऐसे कारण हो जाते हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता. 'करुप्पु' के सुबह 9 बजे होने वाले शो को रद्द कर दिया गया है. हम सभी दिल से माफी मांगते हैं.' 'करुप्पु' के डायरेक्टर ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि प्रोड्यूसर इन रुकावटों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि बीते 32 महीनों में 'करुप्पु' ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि वे इन सभी रुकावटों को दूर कर फिल्म को तय योजना के अनुसार रिलीज करेंगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'चीजें ठीक होने के बाद किया जाएगा रिलीज'

चेन्नई के मशहूर थिएटर रोहिणी सिल्वर स्क्रीन के निखिलेश सूर्या ने कहा कि चीजें ठीक होने के बाद इसे फिर से रिलीज किया जाएगा. उन्हें 'करुप्पु' की बुकिंग रोकने के लिए कॉल आई थी. हालांकि, डिस्ट्रीब्यूशन टीम को यह भी भरोसा दिलाया गया कि जो भी मुद्दे हैं, वे सभी सुलझा लिए जाएंगे. यह फिल्म अपने तय समय पर रिलीज होगी. चीजें ठीक होने तक बुकिंग को कुछ समय के लिए रोका गया है. अगर यह फिल्म सुबह 9 बजे रिलीज होती है, तो सभी बुकिंग मान्य होंगी. इस फिल्म में तृषा कृष्णन और सूर्या के अलावा इंद्रांस, नौटी, स्वासिका, शिवदा, अनघा माया रवि और सुप्रीत रेड्डी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

करुप्पु में देरी क्यों हो रही है?

इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, फिल्म के निर्माताओं को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, बुधवार की देर रात और गुरुवार की सुबह तक चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए निर्माताओं को गुरुवार के सुबह वाले शो रद्द करने पड़े.

'करुप्पु' के बारे में

आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी यह फिल्म जबरदस्त एक्शन सीन्स, कोर्टरूम ड्रामा और इमोशनल पलों से भरी है. इसमें सूर्या को न्याय के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है, जो कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने दुश्मनों का सामना करते हैं. इस फिल्म में तृषा ने 'प्रीति' नाम की वकील का किरदार निभाया है, जबकि आरजे बालाजी 'बेबी कन्नन' के रोल में नजर आते हैं. फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने तैयार किया है, सिनेमैटोग्राफी जी. के. विष्णु ने की है और एडिटिंग आर. कलैवानन ने संभाली है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Karuppu Trisha KrishnanCM Vijay

Trending news

NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
NEET 2026
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
iran america war
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
Indian Navy
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
Jammu & Kashmir Liquor Ban
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
DNA
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
India oil crisis
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
BRICS
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
weather update
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
bike riding
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी
Punjab CM
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी