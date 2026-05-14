CM विजय से मंजूरी मिलने के बाद भी रद्द हुआ ‘करुप्पु’ का स्पेशल शो, मेकर्स ने अचानक रोकी स्क्रीनिंग, डायरेक्टर ने लिखा पोस्ट

Trisha Karuppu Special Show Cancelled: साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन और सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 'करुप्पु' के मेकर्स को इस फिल्म की सुबह की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने की मंजूरी दे दी थी. इस मंजूरी के बाद से फैंस फिल्म को देखने के लिए बेताब थे. लेकिन अब प्रोड्यूसर एसआर प्रभु ने 14 मई को फिल्म की रिलीज के दिन सुबह 9 बजे होने वाले स्पेशल शो को रद्द करने की बड़ी घोषणा की है. इस घोषणा के बाद डायरेक्टर आरजे बालाजी ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस से रिक्वेस्ट की और कहा कि 'करुप्पु स्वामी' रुकावटों को दूर करने में मदद करेंगे, ताकि फिल्म आसानी से रिलीज हो सके.

'सुबह 9 बजे वाले शो रद्द'

ड्रीम वारियर पिक्चर्स (Dream Warrior Pictures) ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'कई बार ऐसे कारण हो जाते हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता. 'करुप्पु' के सुबह 9 बजे होने वाले शो को रद्द कर दिया गया है. हम सभी दिल से माफी मांगते हैं.' 'करुप्पु' के डायरेक्टर ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि प्रोड्यूसर इन रुकावटों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि बीते 32 महीनों में 'करुप्पु' ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि वे इन सभी रुकावटों को दूर कर फिल्म को तय योजना के अनुसार रिलीज करेंगे.

'चीजें ठीक होने के बाद किया जाएगा रिलीज'

चेन्नई के मशहूर थिएटर रोहिणी सिल्वर स्क्रीन के निखिलेश सूर्या ने कहा कि चीजें ठीक होने के बाद इसे फिर से रिलीज किया जाएगा. उन्हें 'करुप्पु' की बुकिंग रोकने के लिए कॉल आई थी. हालांकि, डिस्ट्रीब्यूशन टीम को यह भी भरोसा दिलाया गया कि जो भी मुद्दे हैं, वे सभी सुलझा लिए जाएंगे. यह फिल्म अपने तय समय पर रिलीज होगी. चीजें ठीक होने तक बुकिंग को कुछ समय के लिए रोका गया है. अगर यह फिल्म सुबह 9 बजे रिलीज होती है, तो सभी बुकिंग मान्य होंगी. इस फिल्म में तृषा कृष्णन और सूर्या के अलावा इंद्रांस, नौटी, स्वासिका, शिवदा, अनघा माया रवि और सुप्रीत रेड्डी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

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Due to unavoidable reasons 9am shows will be cancelled for Karuppu. Our sincere apologies to everyone SR Prabu (prabhu_sr) May 13, 2026

करुप्पु में देरी क्यों हो रही है?

इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, फिल्म के निर्माताओं को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, बुधवार की देर रात और गुरुवार की सुबह तक चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए निर्माताओं को गुरुवार के सुबह वाले शो रद्द करने पड़े.

'करुप्पु' के बारे में

आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी यह फिल्म जबरदस्त एक्शन सीन्स, कोर्टरूम ड्रामा और इमोशनल पलों से भरी है. इसमें सूर्या को न्याय के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है, जो कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने दुश्मनों का सामना करते हैं. इस फिल्म में तृषा ने 'प्रीति' नाम की वकील का किरदार निभाया है, जबकि आरजे बालाजी 'बेबी कन्नन' के रोल में नजर आते हैं. फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने तैयार किया है, सिनेमैटोग्राफी जी. के. विष्णु ने की है और एडिटिंग आर. कलैवानन ने संभाली है.