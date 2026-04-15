मुस्लिम एक्टर ने हिंदू हीरोइन पर डाला बीफ खाने का दबाव, वायरल VIDEO देख भड़के यूजर्स, खूब सुना रहे खरी-खोटी

Shiyas Kareem Beef Controversy: मलयालम इंडस्ट्री के एक्टर और मॉडल शियास करीम इन दिनों एक वीडियो की वजह से विवादों में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस क्लिप में वो अपनी दोस्त और एक्ट्रेस अनुमोल अनुकुट्टी पर बीफ खाने का दबाव डालते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे गलत व्यवहार बताया.

मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी पार्टी का है, जहां शियास करीम और अनुमोल अनुकुट्टी दोनों मौजूद थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि शियास बार-बार अनुमोल से बीफ खाने के लिए कहते हैं. इस पर अनुमोल साफ कहती हैं कि वो ‘डायटिंग’ पर हैं और इसलिए नहीं खा सकतीं. इसके बावजूद शियास मजाक के अंदाज में उन्हें दोबारा ऑफर करते हैं, लेकिन एक्ट्रेस वहां से आगे बढ़ जाती है. ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है.

Shocking!

Malayalam TV celebrity Shiyas Kareem forces a hindu woman Anumol to eat BEEF on camera! Add Zee News as a Preferred Source He aggressively shouts: "Eat.. Eat… Anu Eat" When she respectfully refuses, this bully turns nasty, mocks her, asks if she's a BJP follower! This is the ugly face of #KeralaStory… pic.twitter.com/YPW36bg4wS — Voice of Hindus (@Voiceofhindus) April 14, 2026

बीफ को लेकर मजाक बना विवाद

वीडियो में जब अनुमोल एक बार फिर बीफ खाने से मना करती हैं, तो शियास करीम ने उन पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहते हैं, ‘क्या वो ‘बीजेपी सपोर्टर’ हैं?’. उनका ये मजाक भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि किसी के खाने-पीने की पसंद पर इस तरह मजाक करना सही नहीं है. खासकर जब सामने वाला साफ मना कर चुका हो, तब बार-बार कहना गलत माना जा रहा है. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला.

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

कई यूजर्स ने शियास करीम को ट्रोल करते हुए कहा कि उन्हें अपनी लिमिट समझनी चाहिए थी. कुछ लोगों ने लिखा कि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पर अपनी बात थोपें. वहीं कुछ ने ये भी कहा कि पब्लिक प्लेस पर इस तरह की बातें करना और मजाक उड़ाना गलत मैसेज देता है. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शियास करीम का बचाव कर रहे हैं. उनका कहना है कि अनुमोल अनुकुट्टी पहले भी बीफ खाती रही हैं.

यूजर्स में बंटी नजर आई राय

इसलिए शियास ने बस दोस्ती में उन्हें ऑफर किया होगा. हालांकि, कई यूजर्स इस तर्क से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि चाहे कोई पहले कुछ भी खाता हो, उस वक्त मना करने पर बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी. इसी बात को लेकर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है. इस विवाद के बीच दोनों कलाकारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी चर्चा में आ गई है. शियास करीम को असली पहचान रियलिटी शो ‘बिग बॉस मलयालम’ से मिली थी. उन्होंने शो के पहले सीजन में हिस्सा लिया था.

मजाक और दबाव पर उठे सवाल

वहीं, अनुमोल भी इसी शो का हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने 7वें सीजन को जीतकर अपनी पहचान मजबूत की थी. फिलहाल इस पूरे मामले पर दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. लेकिन सोशल मीडिया पर बहस अभी भी जारी है. लोग इस घटना को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. कुछ इसे छोटा मुद्दा बता रहे हैं, तो कुछ इसे पर्सनल चॉइस का सम्मान न करने से जोड़ रहे हैं. ऐसे मामलों में अक्सर यही सवाल उठता है कि मजाक और दबाव के बीच की लाइन कहां खींची जाए.