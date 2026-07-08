इस हफ्ते OTT पर होगा साउथ का धमाका, राम चरण की 'पेड्डी' समेत 5 बड़ी फिल्में-सीरीज देंगी दस्तक; जानें क्या-क्या होगा रिलीजय़

South OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ फिल्मों और सीरीज का धमाका होने वाला है. इन फिल्मों और सीरीज के रिलीज होते ही ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का लेवल अप हो जाएगा. 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच साउथ सुपरस्टार राम चरण की 'पेड्डी' समेत कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आप अपनी वॉचलिस्ट में किन-किन फिल्मों और सीरीज को शामिल कर सकते हैं.
साउथ सुपरस्टार राम चरण और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' ओटीटी पर 9 जुलाई को स्ट्रीम होने जा रही है. यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है, जो पहले क्रिकेट खेलता है और फिर पहलवान बनता है. बाद में वह पैरा-एथलीट बनकर अपने गांव का नाम रोशन करता है. इस फिल्म में रवि किशन और बोमन ईरानी भी नजर आएंगे. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.
अगर आप कुछ कॉमेडी से भरपूर देखना चाहते हैं, तो अपनी वॉचलिस्ट में 'सिंग गीतम' को शामिल कर सकते हैं. यह 9 जुलाई को ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है. इसमें आपको विजय देवरकोंडा का कैमियो देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव की है, जहां सोने की खुदाई के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो चुका है और सिर्फ एक पुराना पेड़ बचा है. जब लोग उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, तो एक ऐसा जादू होता है, जिससे गांव के सभी लोग सिर्फ गाना गाकर ही आपस में बात कर पाते हैं. इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.
अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं, तो फुटबॉल पर बनी स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री 'लैंड ऑफ फुटबॉल' जरूर देख सकते हैं. यह 10 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है. इसमें दिखाया गया है कि केरल के लोगों में पिछले 70 सालों से फुटबॉल को लेकर कितना ज्यादा जुनून और प्यार है.
आप अपनी वॉचलिस्ट में तमिल भाषा की मजेदार थ्रिलर फिल्म 'परिमला एंड कंपनी' को भी शामिल कर सकते हैं. यह ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 10 जुलाई को स्ट्रीम होने जा रही है. इसकी कहानी परिमला और उसके परिवार की है. उनके पड़ोस का एक बुरा आदमी उनकी छोटी बेटी को परेशान करता है, लेकिन एक दिन वह आदमी मरा हुआ मिलता है. इसके बाद कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है, जो आपको काफी पसंद आएगी.
एक्शन से भरपूर फिल्म 'बाल्टी' को भी आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यह 10 जुलाई को सोनी लिव पर स्ट्रीम होने जा रही है. इसे आप तमिल और मलयालम भाषा में देख पाएंगे. इसकी कहानी उदयन नाम के एक कबड्डी खिलाड़ी की है, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अमीर बिजनेसमैन का भरोसा जीत लेता है. बाद में कुछ ऐसा होता है कि उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.