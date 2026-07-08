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इस हफ्ते OTT पर होगा साउथ का धमाका, राम चरण की 'पेड्डी' समेत 5 बड़ी फिल्में-सीरीज देंगी दस्तक; जानें क्या-क्या होगा रिलीजय़

South OTT Releases This Week: ओटीटी पर फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस हफ्ते साउथ की कई बड़ी फिल्में और सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं, जो दर्शकों का जबरदस्त मनोरंजन करेंगी. आइए आपको बताते हैं रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के नाम.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 08, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:27 PM IST
इस हफ्ते OTT पर होगा साउथ का धमाका, राम चरण की 'पेड्डी' समेत 5 बड़ी फिल्में-सीरीज देंगी दस्तक; जानें क्या-क्या होगा रिलीजय़

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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