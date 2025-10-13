Advertisement
trendingNow12960376
Hindi Newsबॉलीवुड

शर्टलेस होकर यश ने दिखाई रिप्ड बॉडी, 'टॉक्सिक' फिल्म के सेट से VIDEO Leak

Yash की मचअवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का एक वीडियो लीक हो गया है. जिसमें एक्टर सिगरेट के छल्ले उड़ाते नजर आ रहे हैं. एक्टर का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ एक्टर यश
साउथ एक्टर यश

Yash Toxic Film Scene Leaked: साउथ के टॉप एक्टर यश (Yash) इन दिनों 'टॉक्सिक' फिल्म की शूटिंग में बिजी है. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक वीडियो लीक हो गया है. जिसमें यश बालकनी में खड़े होकर शर्टलेस सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं. एक्टर की ये फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

बॉडी देख पिघले फैंस
इस वीडियो में यश की रिप्ड बॉडी हर किसी को पसंद आ रही है. जिसमें वो हवा में सिगरेट के छल्ले उड़ाते दिख रहे हैं. एक्टर का ये स्टाइल और उनका फिजीक हर किसी को अट्रैक्ट कर रही है. 'टॉक्सिक' फिल्म अगले साल मार्च में रिलीज होने की चर्चा है. हालांकि पहले मेकर्स इस फिल्म को इस साल दिसंबर में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे थे.लेकिन बाद में मेकर्स ने प्रोडक्शन के डिले की वजह से फिल्म को आगे यानी कि अगले साल बढ़ा दिया. 'टॉक्सिक' फिल्म एक गैंग्स्टर ड्रामा फिल्म होगी. जिसमें यश लीड रोल में होंगे. इसके अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया. हुमा कुरैशी और रुकमनी और अक्षय ओबेरॉय के भी नजर आएंगे.

 

2 घंटा 45 मिनट की वो खूंखार फिल्म, 11 दिनों में 7 फिल्मों को चबाकर बनाया नया रिकॉर्ड, कहर को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन

फैंस हुए इंप्रेस
इस वीडियो को देखकर फैंस भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'उसका स्वैग तो देखो जरा.' दूसरे ने लिखा- 'ओएमजी..टॉक्सिक वीडियो लीक. यश कितना डैम कूल लग रहा है.'तीसरे ने लिखा- 'इस एक्शन फिल्म का अब और इंतजार नहीं हो रहा है.'एक्टर यश की झोली में कई मेगा बजट फिल्में हैं. जिसमें नितेश तिवारी की 'रामायण' और 'रामायण पार्ट 2' है. जिसमें वो रावण का किरदार निभाएंगे. इस फिल्म में इनके साथ रणबीर कपूर और साई पल्लवी भी होंगी. फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग के कई फोटोज भी लीक हुई थीं. जिसमें दोनों का लुक फैंस  को पसंद आया था.

 

 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Yash

Trending news

Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'