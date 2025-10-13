शर्टलेस होकर यश ने दिखाई रिप्ड बॉडी, 'टॉक्सिक' फिल्म के सेट से VIDEO Leak

Yash Toxic Film Scene Leaked: साउथ के टॉप एक्टर यश (Yash) इन दिनों 'टॉक्सिक' फिल्म की शूटिंग में बिजी है. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक वीडियो लीक हो गया है. जिसमें यश बालकनी में खड़े होकर शर्टलेस सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं. एक्टर की ये फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

बॉडी देख पिघले फैंस

इस वीडियो में यश की रिप्ड बॉडी हर किसी को पसंद आ रही है. जिसमें वो हवा में सिगरेट के छल्ले उड़ाते दिख रहे हैं. एक्टर का ये स्टाइल और उनका फिजीक हर किसी को अट्रैक्ट कर रही है. 'टॉक्सिक' फिल्म अगले साल मार्च में रिलीज होने की चर्चा है. हालांकि पहले मेकर्स इस फिल्म को इस साल दिसंबर में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे थे.लेकिन बाद में मेकर्स ने प्रोडक्शन के डिले की वजह से फिल्म को आगे यानी कि अगले साल बढ़ा दिया. 'टॉक्सिक' फिल्म एक गैंग्स्टर ड्रामा फिल्म होगी. जिसमें यश लीड रोल में होंगे. इसके अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया. हुमा कुरैशी और रुकमनी और अक्षय ओबेरॉय के भी नजर आएंगे.

Inbuilt swag Add Zee News as a Preferred Source A leaked video is creating chaos all over the internet Just imagine when the actual output comes out! #Yash #YashBOSS #ToxicTheMovie #Ramayana #TOXIC pic.twitter.com/csHPuoDs4o — Elena Silvani (@elena_silv27592) October 13, 2025

फैंस हुए इंप्रेस

इस वीडियो को देखकर फैंस भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'उसका स्वैग तो देखो जरा.' दूसरे ने लिखा- 'ओएमजी..टॉक्सिक वीडियो लीक. यश कितना डैम कूल लग रहा है.'तीसरे ने लिखा- 'इस एक्शन फिल्म का अब और इंतजार नहीं हो रहा है.'एक्टर यश की झोली में कई मेगा बजट फिल्में हैं. जिसमें नितेश तिवारी की 'रामायण' और 'रामायण पार्ट 2' है. जिसमें वो रावण का किरदार निभाएंगे. इस फिल्म में इनके साथ रणबीर कपूर और साई पल्लवी भी होंगी. फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग के कई फोटोज भी लीक हुई थीं. जिसमें दोनों का लुक फैंस को पसंद आया था.