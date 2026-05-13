अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म में होगी इस हसीना की एंट्री? फैंस हुए एक्साइटेड, पहले भी बॉक्स ऑफिस पर मचा चुकी है धमाल

Allu Arjun Film: अल्लू अर्जुन इस वक्त अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. 'पुष्पा 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब एक्टर अपनी अगली फिल्मों की तैयारी में जुट गए हैं. पहले वह डायरेक्टर एटली की फिल्म ‘राका’ पर काम करेंगे, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं. वहीं दूसरी ओर, लोकेश कनगराज के साथ उनकी अगली फिल्म भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है.

हालांकि अब तक इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब एक नया नाम तेजी से सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो अल्लू अर्जुन एक बार फिर पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ सकते हैं. दोनों की जोड़ी पहले भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है और अब फैंस उन्हें फिर से साथ देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं.

अभी स्क्रिप्ट पर चल रहा काम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की इस फिल्म का वर्किंग टाइटल AA23 रखा गया है. बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है. इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि मेकर्स ने पूजा हेगड़े को फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस लेने का प्लान बनाया है. फिलहाल इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्ट्रेस और मेकर्स के बीच बातचीत जारी है, हालांकि अभी तक टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी गई है.

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अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म में कौन?

दरअसल, अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की जोड़ी पहले भी दर्शकों की फेवरेट रह चुकी है. दोनों ‘दुव्वादा जगन्नाधम’ और ‘अला वैकुंठपुरमुलु’ जैसी फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में अगर यह जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर लौटती है, तो यह फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा. हाल ही में पूजा हेगड़े कुली में अपने कैमियो को लेकर भी चर्चा में थीं. रजनीकांत स्टारर इस फिल्म के गाने ‘मोनिका’ में उनकी झलक ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. फिलहाल एक्ट्रेस अपने कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और लगातार शूटिंग कर रही हैं.

अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर मेकर्स पूजा हेगड़े के नाम का आधिकारिक ऐलान कब करते हैं. अगर सबकुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की हिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाती नजर आ सकती है.