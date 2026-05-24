'शक्तिमान' पर बेस्ड है अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म? चर्चाओं पर अब मेकर्स ने दी सफाई; जानें क्या है सच

Allu Arjun Next Movie On Shaktimaan: हर कोई लंबे समय से अपने पसंदीदा सुपरहीरो 'शक्तिमान' की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब है. पहले रिपोर्ट्स में रणवीर सिंह का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शक्तिमान बन सकते हैं. आइए बताते हैं क्या है पूरी सच्चाई...
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Shaktimaan: 90 के दशक का सबसे पॉपुलर सुपरहीरो 'शक्तिमान' तो आपको याद ही होगा. काफी समय से ऐसी चर्चा चल रही है कि 'शक्तिमान' अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है. पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि फिल्म में रणवीर सिंह शक्तिमान बनेंगे. हालांकि, अब इस पर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है. नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रणवीर सिंह नहीं, बल्कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शक्तिमान बनेंगे. आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला-
लंबे समय से आइकॉनिक टीवी शो शक्तिमान को फिल्म में बदलने की चर्चा काफी तेजी से चल रही थी, लेकिन अब खबरें हैं कि इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन की बेसिल जोसेफ के साथ मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'शक्तिमान' पर आधारित है. बेसिल इससे पहले साल 2021 में आई टोविनो थॉमस की सुपरहीरो फिल्म 'मिन्नल मुरली' बना चुके हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी. हालांकि, खबरों के वायरल होने के बाद अब मेकर्स ने इस पर खुलासा किया है और दर्शकों को सच्चाई बताई है.
दरअसल, हाल ही में निर्देशक अरुण अनिरुधन ने फिल्म निर्माता-अभिनेता बेसिल जोसेफ के साथ शक्तिमान पर काम करने को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'पॉलसन (स्कारिया) और मैं बेसिल की अगली फिल्म की पटकथा लिख रहे थे. दुर्भाग्य से इसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाई. शक्तिमान एक बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली थी. मुझे नहीं पता कि यह बनेगी या नहीं, मामला काफी पेचीदा है.' जब उनसे पूछा गया कि वे जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी अभी घोषणा भी नहीं हुई है, क्या वह शक्तिमान है? इस पर निर्देशक ने बताया कि नहीं, इसका शक्तिमान से कोई संबंध नहीं है. यह कुछ अलग है. फिल्म से जुड़े सभी अपडेट जल्द ही शेयर किए जाएंगे.
वहीं, हाल ही में बेसिल जोसेफ से अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने घुमा-फिराकर जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'जो होगा देखा जाएगा.' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह शक्तिमान है, तो उन्होंने साफ-साफ कहा, 'नहीं.' हालांकि, उन्होंने फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि फिलहाल वे इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है जो अनिश्चितता से भरी है. सही समय आने पर इस बारे में बात करेंगे.
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