स्टार किड होने के बावजूद सुनने पड़े ताने, 'ऑटो ड्राइवर' कहकर उड़ता था मजाक, एक्टिंग से भागते थे दूर; आज बॉक्स ऑफिस पर करते हैं राज

South Superstar Birthday Guess Photo: फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार बड़े-बड़े सपने लेकर आते हैं कि वे एक दिन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और स्टारडम का जबरदस्त स्वाद चखेंगे. कई सितारों को सफलता मिल जाती है, लेकिन कईयों के हाथ निराशा लगती है. किसी भी सितारे के लिए करियर की शुरुआत करना आसान नहीं होता.
हालांकि, अगर स्टार किड्स हों तो उनके लिए करियर की शुरुआत करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में टिके रहना उनके लिए भी काफी मुश्किल होता है. कई सितारे ऐसे हैं, जिन्हें सफलता मिली, लेकिन कई ऐसे भी रहे जो रातोंरात इंडस्ट्री से गायब हो गए. आज हम आपको ऐसे ही एक साउथ सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कभी एक्टिंग से दूर भागते थे. इतना ही नहीं, एक्टिंग से बचने के लिए उपवास भी रखते थे. हालांकि, आज वह इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और उनका नाम बड़े-बड़े सितारों के साथ लिया जाता है.
दरअसल, ऊपर तस्वीर में जो बच्चा दिख रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार धनुष हैं. उनका असली नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है. 28 जुलाई 1983 को अभिनेता का जन्म हुआ था और वह कल (28 जुलाई) 43 साल के हो जाएंगे. उनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ. उनकी फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी रहा है. अभिनेता के पिता कस्तूरी राजा और उनके बड़े भाई सेल्वाराघवन मशहूर निर्देशक हैं. फिल्मी घराने से होने के बावजूद धनुष को एक्टिंग से जरा भी लगाव नहीं था. वह बचपन में एक्टिंग से बचने के लिए उससे दूर भागते थे और तरह-तरह के बहाने बनाते थे. इतना ही नहीं, एक्टिंग से बचने के लिए उपवास भी रखते थे.
सुपरस्टार धनुष एक्टिंग में नहीं, बल्कि कुकिंग में जाना चाहते थे. उन्हें कुकिंग का काफी शौक था, इसलिए वह शेफ बनना चाहते थे. जब उनके परिवार ने उन्हें एक्टिंग स्कूल भेजने की बात कही तो अभिनेता ने इसका विरोध किया और खाना-पीना छोड़ दिया. जैसे-तैसे उनका एक्टिंग स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन तब भी वह कोई न कोई बहाना सोचते रहते थे. अक्सर एक्टिंग स्कूल जाने से बचने के लिए धनुष उपवास तक रख लेते थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें एक्टिंग की दुनिया में उतरना ही पड़ा. परिवार के कहने पर उन्होंने धीरे-धीरे फिल्मी दुनिया को अपना लिया और एक्टिंग सीख ली. इसके बाद अभिनेता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
धनुष ने साल 2002 में पिता के निर्देशन में बनी फिल्म 'थुल्लुवधो इलमई' से करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कई फिल्में कीं, लेकिन साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'पुधुपेट्टई' से उन्हें पहचान मिली. इस फिल्म का निर्देशन उनके भाई ने किया था, जिसमें धनुष ने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया था. इसके बाद साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'आदुकलम' उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट बनी और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला.
इसके बाद साउथ सुपरस्टार धनुष ने साल 2013 में हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया. बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर के साथ 'रांझणा' थी. इस फिल्म में उन्होंने बनारसी लड़के का किरदार निभाकर फैंस का दिल जीत लिया. इसके बाद धनुष ने अमिताभ बच्चन के साथ 'शमिताभ' और सारा अली खान व अक्षय कुमार के साथ 'अतरंगी रे' में भी काम किया. हालांकि, सबसे ज्यादा स्टारडम उन्हें साउथ सिनेमा में ही मिला. उनकी सुपरहिट फिल्मों में मारी, कोडी, वाडा चेन्नई, वेलैइला पट्टाधारी, असुरन, कर्णन, आदुकलम और पुधुपेट्टई जैसी फिल्में शामिल हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सुपरस्टार धनुष ने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब उन्हें काफी तानों का सामना करना पड़ा था. वह भले ही स्टार किड थे, लेकिन उन्हें काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ीं. अपने लुक्स की वजह से उन्हें ताने सुनने पड़े. इस बारे में धनुष ने खुद विजय सेतुपति, अनिरुद्ध रविचंदर और सतीश के साथ बातचीत में खुलासा किया था कि उन्हें बॉडी शेमिंग तक झेलनी पड़ी थी. लोग उनके लुक्स की वजह से उन्हें ऑटो ड्राइवर तक कह देते थे. हालांकि, सफलता मिलने के बाद ट्रोलर्स के मुंह अपने आप बंद हो गए.