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स्टार किड होने के बावजूद सुनने पड़े ताने, 'ऑटो ड्राइवर' कहकर उड़ता था मजाक, एक्टिंग से भागते थे दूर; आज बॉक्स ऑफिस पर करते हैं राज

South Superstar Birthday Guess Photo: फोटो में दिख रहा यह छोटा सा बच्चा साउथ सिनेमा इंडस्ट्री का सुपरस्टार है. लेकिन एक समय था, जब वह एक्टिंग से बचने के लिए उपवास रखता था और एक्टिंग से कोसों दूर भागता था. आज वही स्टारडम का जबरदस्त स्वाद चख रहा है. आइए जानते हैं, कौन है यह सुपरस्टार बच्चा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 27, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:37 PM IST
स्टार किड होने के बावजूद सुनने पड़े ताने, 'ऑटो ड्राइवर' कहकर उड़ता था मजाक, एक्टिंग से भागते थे दूर; आज बॉक्स ऑफिस पर करते हैं राज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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