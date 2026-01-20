चिरंजीवी की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 230 करोड़ क्लब में हुई एंट्री, लगातार टूट रहे रिकॉर्ड

Biggest Blockbuster Movie: सुपरस्टार चिरंजीवी की हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. 12 जनवरी को रिलीज हुई यह एक्शन-कॉमेडी 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. अभिनेता ने इस सफलता के लिए न केवल प्रशंसकों बल्कि टीम का भी आभार जताया. निर्देशक अनिल रविपुडी की यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का शानदार मिश्रण होने की वजह से इसे तेलुगु सिनेमा में ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिल चुका है. यह फिल्म न सिर्फ चिरंजीवी के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है, बल्कि इसने अनिल रविपुडी की लगातार सफल फिल्मों की सूची में भी एक और नाम जोड़ दिया है.

बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी

बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी है. सफलता से खुश चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस और पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा किया है. इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए चिरंजीवी ने फिल्म की टीम और प्रशंसकों को संबोधित करते हुए लिखा फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स और सफलता को देखकर मेरा दिल शुक्रगुजार है. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मेरी जिंदगी आपके प्यार और जुनून से जुड़ी हुई है. आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं. आज आपने इसे फिर से साबित कर दिया है.

सिनेमा को जिंदा रखने के लिए की कड़ी मेहनत

उन्होंने आगे कहा यह सफलता मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे सच्चे फैंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और उन सभी लोगों की है, जिन्होंने सिनेमा को जिंदा रखने के लिए कड़ी मेहनत की. खासतौर पर उन लोगों का शुक्रिया, जो दशकों से मेरे साथ खड़े रहे हैं. जब आप सिल्वर स्क्रीन पर मुझे देखकर सीटियां और तालियां बजाते हैं, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. रिकॉर्ड आते-जाते रहते हैं, लेकिन आपका प्यार हमेशा बना रहता है.

अनिल रविपुडी ने की चिरंजीवी की तारीफ

चिरंजीवी ने निर्देशक अनिल रविपुडी को 'हिट मशीन' कहते हुए उनकी तारीफ की और प्रोड्यूसर साहू, सुस्मिता के साथ पूरी टीम को धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा टीम ने उन पर विश्वास दिखाया और इस ब्लॉकबस्टर सफलता के लिए दिन-रात मेहनत की. चलो इस जश्न को जारी रखते हैं. आप सभी को ढेर सारा प्यार. (एजेंसी)