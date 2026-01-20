Advertisement
trendingNow13081082
Hindi Newsबॉलीवुडचिरंजीवी की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 230 करोड़ क्लब में हुई एंट्री, लगातार टूट रहे रिकॉर्ड

चिरंजीवी की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 230 करोड़ क्लब में हुई एंट्री, लगातार टूट रहे रिकॉर्ड

Biggest Blockbuster Movie: साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. 12 जनवरी को रिलीज हुई यह एक्शन-कॉमेडी 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 20, 2026, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क
साउथ बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क

Biggest Blockbuster Movie: सुपरस्टार चिरंजीवी की हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. 12 जनवरी को रिलीज हुई यह एक्शन-कॉमेडी 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. अभिनेता ने इस सफलता के लिए न केवल प्रशंसकों बल्कि टीम का भी आभार जताया. निर्देशक अनिल रविपुडी की यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का शानदार मिश्रण होने की वजह से इसे तेलुगु सिनेमा में ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिल चुका है. यह फिल्म न सिर्फ चिरंजीवी के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है, बल्कि इसने अनिल रविपुडी की लगातार सफल फिल्मों की सूची में भी एक और नाम जोड़ दिया है.

बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी
बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी है. सफलता से खुश चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस और पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा किया है. इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए चिरंजीवी ने फिल्म की टीम और प्रशंसकों को संबोधित करते हुए लिखा फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स और सफलता को देखकर मेरा दिल शुक्रगुजार है. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मेरी जिंदगी आपके प्यार और जुनून से जुड़ी हुई है. आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं. आज आपने इसे फिर से साबित कर दिया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सिनेमा को जिंदा रखने के लिए की कड़ी मेहनत  
उन्होंने आगे कहा यह सफलता मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे सच्चे फैंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और उन सभी लोगों की है, जिन्होंने सिनेमा को जिंदा रखने के लिए कड़ी मेहनत की. खासतौर पर उन लोगों का शुक्रिया, जो दशकों से मेरे साथ खड़े रहे हैं. जब आप सिल्वर स्क्रीन पर मुझे देखकर सीटियां और तालियां बजाते हैं, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. रिकॉर्ड आते-जाते रहते हैं, लेकिन आपका प्यार हमेशा बना रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनिल रविपुडी ने की चिरंजीवी की तारीफ
चिरंजीवी ने निर्देशक अनिल रविपुडी को 'हिट मशीन' कहते हुए उनकी तारीफ की और प्रोड्यूसर साहू, सुस्मिता के साथ पूरी टीम को धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा टीम ने उन पर विश्वास दिखाया और इस ब्लॉकबस्टर सफलता के लिए दिन-रात मेहनत की. चलो इस जश्न को जारी रखते हैं. आप सभी को ढेर सारा प्यार. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Chiranjeevi

Trending news

भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट