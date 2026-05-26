जूनियर NTR की ‘ड्रैगन’ में इंटरवल ट्विस्ट करेगा सबको हैरान, हिल जाएगी कहानी; नए अपडेट से मची हलचल

Junior NTR Dragon Movie: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की 'ड्रैगन' अगले साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी, लेकिन फिल्म को लेकर अभी से तगड़ा बज बना हुआ है. प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही इस फिल्म पर अब ऐसा अपडेट सामने आया है, जिसे सुनने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल सातवें आसमान पर पहुंच गया है. हाल ही में आए नए अपडेट के मुताबिक, ड्रैगन फिल्म में इंटरवल से पहले कुछ शानदार धमाका होगा. आइए जानते हैं आखिर क्या होगा-
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Junior NTR Dragon Movie: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ड्रैगन' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म का एनटीआर के फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है. प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही यह फिल्म लगातार नए-नए अपडेट्स जारी कर रही है, जिसको लेकर फैंस में काफी बज बना हुआ है. अब हाल ही में 'ड्रैगन' को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. जूनियर एनटीआर की फिल्म को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है, जिसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि 'ड्रैगन' में एनटीआर का किरदार इंटरवल से पहले ही मर जाएगा. हालांकि, अभी मेकर्स ने फिल्म में इस तरह के किसी प्लॉट के बारे में कोई हिंट नहीं दिया है और न ही किसी थ्योरी को कंफर्म किया है.
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