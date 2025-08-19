‘उनका गला काट देंगे...’, टीवी एक्टर ने दी कमल हासन को जान से मारने की धमकी, अब हाई कोर्ट के लगा रहे चक्कर

Kamal Haasan Death Threats: हाल ही में साउथ के मशहूर टेलीविजन एक्टर टी. रविचंद्रन ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की मांग की है. उन पर चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने केस दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने साउथ सुपरस्टार और सांसद व मक्कल नीधि मय्यम (MNM) पार्टी के संस्थापक कमल हासन को जान से मारने की धमकी दी.

इस मामले पर जस्टिस जी. जयचंद्रन ने सोमवार, 18 अगस्त को सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से जवाब मांगा और सुनवाई 20 अगस्त तक टाल दी. रविचंद्रन ने कोर्ट में कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है. उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही थीं, लेकिन उनका इरादा धमकी देने का बिल्कुल नहीं था. उनका कहना है कि बात करते समय ये सब अनजाने में निकल गया.

कमल हासन ने दिया था विवादित भाषण

अभिनेता ने कोर्ट को बताया कि वे कानून का सम्मान करते हैं और किसी भी तरह की शर्त मानने के लिए तैयार हैं. ये विवाद तब शुरू हुआ जब कमल हासन एक इवेंट में शामिल हुए. ये इवेंट एक्टर सूर्या की संस्था 'अगरम फाउंडेशन' की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था. ये संस्था छात्रों की पढ़ाई में मदद करती है. इस मौके पर हासन ने एजुकेशन के महत्व पर जोर दिया.

टीवी एक्टर ने कमल हासन को दी धमकी

उन्होंने कहा कि शिक्षा वो हथियार है, जिससे समाज को 'सनातन धर्म की जंजीरों' से आजादी मिल सकती है. कमल हासन के इस बयान के बाद रविचंद्रन ने आपत्ति जताई. उन्होंने एक यूट्यूब इंटरव्यू में हासन को चेतावनी दी और कहा कि अगर इस तरह के बयान दोहराए गए तो वो उनका गला काट देंगे. ये बात सोशल मीडिया और जनता के बीच तेजी से फैल गई. लोग इस धमकी से नाराज हो गए और मामले ने तूल पकड़ लिया.

पार्टी ने दर्ज करवाया था केस

इसके बाद एमएनएम पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी ए. जी. मौर्य ने इस पर सख्त रुख अपनाया. उन्होंने 10 अगस्त को ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई. शिकायत को आगे बढ़ाकर सीसीबी को सौंप दिया गया. इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और केस की जांच शुरू कर दी गई. अब रविचंद्रन ने कोर्ट से कहा है कि उन्हें अभी तक एफआईआर नंबर तक की जानकारी नहीं है.

टीवी एक्टर ने कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत

उनका कहना है कि वे एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं और किसी को धमकाने का इरादा नहीं था. उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि अग्रिम जमानत दी जाए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोर्ट चाहे तो जो भी शर्तें लगाए, वे उसका पालन करेंगे. हालांकि, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कमल हासन को इस तरह की धमकी का सामना करना पड़ रहा है. वे अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर खबरों में बने रहते हैं.

