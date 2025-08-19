‘उनका गला काट देंगे...’, टीवी एक्टर ने दी कमल हासन को जान से मारने की धमकी, अब हाई कोर्ट के लगा रहे चक्कर
‘उनका गला काट देंगे...’, टीवी एक्टर ने दी कमल हासन को जान से मारने की धमकी, अब हाई कोर्ट के लगा रहे चक्कर

Kamal Haasan: हाल ही में एक जाने-माने टीवी एक्टर ने एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान साउथ सुपरस्टार और सांसद कमल हासन को कथित तौर पर धमकी दी थी, जिसके बाद वो उन्होंने जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:22 AM IST
टीवी एक्टर ने दी कमल हासन को जान से मारने की धमकी
टीवी एक्टर ने दी कमल हासन को जान से मारने की धमकी

Kamal Haasan Death Threats: हाल ही में साउथ के मशहूर टेलीविजन एक्टर टी. रविचंद्रन ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की मांग की है. उन पर चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने केस दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने साउथ सुपरस्टार और सांसद व मक्कल नीधि मय्यम (MNM) पार्टी के संस्थापक कमल हासन को जान से मारने की धमकी दी. 

इस मामले पर जस्टिस जी. जयचंद्रन ने सोमवार, 18 अगस्त को सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से जवाब मांगा और सुनवाई 20 अगस्त तक टाल दी. रविचंद्रन ने कोर्ट में कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है. उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही थीं, लेकिन उनका इरादा धमकी देने का बिल्कुल नहीं था. उनका कहना है कि बात करते समय ये सब अनजाने में निकल गया. 

कमल हासन ने दिया था विवादित भाषण

अभिनेता ने कोर्ट को बताया कि वे कानून का सम्मान करते हैं और किसी भी तरह की शर्त मानने के लिए तैयार हैं. ये विवाद तब शुरू हुआ जब कमल हासन एक इवेंट में शामिल हुए. ये इवेंट एक्टर सूर्या की संस्था 'अगरम फाउंडेशन' की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था. ये संस्था छात्रों की पढ़ाई में मदद करती है. इस मौके पर हासन ने एजुकेशन के महत्व पर जोर दिया. 

बोनी कपूर नहीं... ये फिल्ममेकर था श्रीदेवी का दीवाना, फिल्म की शूटिंग के दौरान हार बैठा दिल, सालों बाद खोला ये दबा राज

टीवी एक्टर ने कमल हासन को दी धमकी 

उन्होंने कहा कि शिक्षा वो हथियार है, जिससे समाज को 'सनातन धर्म की जंजीरों' से आजादी मिल सकती है. कमल हासन के इस बयान के बाद रविचंद्रन ने आपत्ति जताई. उन्होंने एक यूट्यूब इंटरव्यू में हासन को चेतावनी दी और कहा कि अगर इस तरह के बयान दोहराए गए तो वो उनका गला काट देंगे. ये बात सोशल मीडिया और जनता के बीच तेजी से फैल गई. लोग इस धमकी से नाराज हो गए और मामले ने तूल पकड़ लिया.

पार्टी ने दर्ज करवाया था केस 

इसके बाद एमएनएम पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी ए. जी. मौर्य ने इस पर सख्त रुख अपनाया. उन्होंने 10 अगस्त को ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई. शिकायत को आगे बढ़ाकर सीसीबी को सौंप दिया गया. इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और केस की जांच शुरू कर दी गई. अब रविचंद्रन ने कोर्ट से कहा है कि उन्हें अभी तक एफआईआर नंबर तक की जानकारी नहीं है.

टीवी एक्टर ने कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत

उनका कहना है कि वे एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं और किसी को धमकाने का इरादा नहीं था. उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि अग्रिम जमानत दी जाए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोर्ट चाहे तो जो भी शर्तें लगाए, वे उसका पालन करेंगे. हालांकि, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कमल हासन को इस तरह की धमकी का सामना करना पड़ रहा है. वे अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर खबरों में बने रहते हैं. 

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा? जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में रचा इतिहास, अब 74वें मिस यूनिवर्स में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

 

