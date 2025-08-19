अब कैसे हैं सुपरस्टार ममूटी? सुपरस्टार ने दिया हेल्थ अपडेट, फैंस से कहा- 'आपके प्यार और दुआओं का शुक्रिया'
अब कैसे हैं सुपरस्टार ममूटी? सुपरस्टार ने दिया हेल्थ अपडेट, फैंस से कहा- 'आपके प्यार और दुआओं का शुक्रिया'

Mammootty Health Update: मलयालम सिनेमा के मेगास्टार ममूटी की हाल ही में तबीयत खराब होने की खबरे आ रही थीं. इसी बीच बताया जा रहा है कि अब ममूटी पूरी तरह स्वस्थ हैं और एक बार फिर से पहले की तरह एक्टिव हो गए हैं. इस खुशखबरी की पुष्टि खुद उनके प्रोड्यूसर जॉर्ज और एंटो जोसेफ ने की है.  

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 19, 2025, 11:34 PM IST
Mammootty Health Update: पिछले कुछ समय से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता ममूटी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थीं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वह स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं. इन खबरों ने उनके चाहने वालों को काफी परेशान कर दिया था. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे और हर दिन ममूटी की हेल्थ अपडेट का इंतजार कर रहे थे.

फैंस के लिए बड़ी राहत की खबर 
लेकिन अब ममूटी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि अब ममूटी पूरी तरह स्वस्थ हैं और एक बार फिर से पहले की तरह एक्टिव हो गए हैं. इस खुशखबरी की पुष्टि खुद उनके प्रोड्यूसर जॉर्ज और एंटो जोसेफ ने की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि ममूटी अब बिल्कुल फिट हैं और जल्द ही एक्शन मोड में लौटने वाले हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ममूटी के मेकअप मैन ने शेयर किया पोस्ट 
इतना ही नहीं, ममूटी के मेकअप मैन ने भी इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है जिसमें ममूटी हाथ जोड़कर कैमरे के सामने खड़े हैं. इस तस्वीर के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं. मेरी आंखें खुशी से नम हैं. मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और अपना प्यार दिया. शुक्रिया!

ममूटी के फैंस हुए खुश
इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर ममूटी के फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. कई लोग उनकी तस्वीर पर कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, यू आर स्ट्रॉन्ग ममूटी! हम सब आपके साथ हैं. वहीं एक और फैन ने कहा, अब आपकी अगली फिल्म का इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से स्क्रीन पर दिखिए सर. कई फैंस ने दिल और दुआओं वाले इमोजी के साथ अपनी खुशी जाहिर की. (एजेंसी)

IANS

Mammootty

