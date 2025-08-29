साउथ के इस सुपरस्टार की नेटवर्थ जान हो जाएंगे शॉक्ड, लग्जरी कार और घर के अलावा चलते हैं ये बड़े बिजनेस

साउथ में कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो इन दिनों तगड़ी कमाई कर रहे हैं. मगर साउथ के ये एक एक्टर एक फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपये लेते हैं. जो कि उस समय कई ज्यादा थी.
Nagarjuna: आज हम अपनी इस स्टोरी में साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके चलते उनकी नेटवर्थ का खुलासा करेंगे. नागार्जुन साउथ के वो स्टार हैं जिन्हें फैंस का भरपूर प्यार-दुलार मिला और तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार बन गए. नागा का परिवार लगभग 3 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है और सभी ने अपनी कमाल की एक्टिंग से फैंस के दिल पर राज किया है. आज हम अपनी इस खबर में नागार्जुन की नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे.
खरबों की मानें तो नागार्जुन साउथ इंडस्ट्री के काफी महंगे एक्टर हैं और वो अपने शोज और फिल्मों में तगड़े पैसे की डिमांड करते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक नागा टीवी शोज को करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए मांगते हैं तो वहीं एंडोर्समेंट के लिए 2 करोड़ और फिल्मों के लिए 20 करोड़ की फीस लेते हैं. जिसको जोड़कर वो कुल 4 करोड़ रुपए महीना कमाक देश के टॉप टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं
नागार्जुन की नेटवर्थ सिर्फ उनकी फिल्मों से ही नहीं बल्कि उनके प्रोडक्शन हाउस, स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी, बिजनेस और रियल स्टेट जैसी कई जगह से बनी है. नागार्जुन की नेटवर्थ कुछ 900 करोड़ रुपए बताई जाती है. वहीं इसके अलावा नागार्जुन के पास हैदराबाद में लग्जरी हाउस, प्राइवेट जेट और कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं.
