हीरो की मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर प्रोड्यूसर ने लगाए थे 90 करोड़, पहले ही दिन चारों खाने चित्त हो गई थी फिल्म!

Biggest Flop: इन दिनों बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्री की फिल्में खूब कमाई कर रही हैं और इन फिल्मों को फैंस खूब एंजॉय भी कर रहे हैं. इस साल 'सैय्यारा' से लेकर थलाइवा की 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई है. वहीं ऑडियंस की बात करें तो वो एक्टर और फिल्म की स्टोरी दोनों को प्रिफरेंस मानकर फिल्म को देखने जाते हैं जिसके चलते कहानी में कमी होते ही फैंस फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं. ऐसा ही साउथ के एक बड़े सुपरस्टार के बेटे की फिल्म के साथ हुआ है. मेकर्स ने फिल्म में हीरो की मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा लगा दिया जिसका खामियाजा उन्हें मूवी के रिलीज होने के बाद उठाना पड़ा था.

अखिल अक्किनेनी

आज हम अपनी इस स्टोरी में साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'एजेंट' की बात कर रहे हैं. इस फिल्म में मेन लीड में अखिल अक्किनेनी नजर आए थे जो कि साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी के बेटे और नागा चैतन्य के भाई हैं. दो साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई थी. वहीं अखिल अक्किनेनी के करियर के नौ साल होने के बाद भी उन्होंने कोई बड़ी हिट नहीं दी है जिससे फैंस काफी निराश हैं.

फिल्म एजेंट

अखिल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'अखिल' से साल 2015 में की थी मगर इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था. जिसके बाद उन्होंने 3 से 4 और फिल्में की मगर वो थिएटर में फैंस को इंप्रेस करने में फेल हो गई. अखिल के करियर की पहली हिट साल 2021 में आई 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' थी. जिसके बाद डायरेक्टर सुरेंद्र रेड्डी ने उन्हें अपनी फिल्म 'एजेंट' का हिस्सा बना लिया था.

90 करोड़ का बड़ा बजट

डायरेक्टर सुरेंद्र रेड्डी ने अपनी फिल्म 'एजेंट' में बजट को लेकर कोई कमी नहीं रखी थी. वहीं ऑडियंस के बीच भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट साफ-साफ दिखाई दे रही थी. प्रोड्यूसर ने अखिल की मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हुए और फैंस के बीच फिल्म के क्रेज को देखते हुए 90 करोड़ का बड़ा बजट इस फिल्म में लगा दिया था. मगर रिलीज के पहले ही दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. जिससे प्रोड्यूसर को भारी नुकसान हुआ था.