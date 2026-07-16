प्रभास की 'फौजी' की रिलीज डेट का ऐलान, अगले ही दिन अक्षय-अजय से होगा बॉक्स ऑफिस महाक्लैश; कौन मारेगा बाजी?

Fauji Release Date: साउथ सुपरस्टार प्रभास की अगली फिल्म 'फौजी' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अब मेकर्स ने आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. हनु राघवपुडी के निर्देशन में बन रही यह पीरियड एक्शन फिल्म 3 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि, प्रभास की इस फिल्म के सामने बॉक्स ऑफिस पर कड़ी चुनौती भी रहने वाली है, क्योंकि अगले ही दिन अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्में भी रिलीज होने की तैयारी में हैं.
प्रभास ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट की घोषणा की. पोस्टर में वह खून से लथपथ हालत में बंदूक थामे बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि उनके आसपास कई शव दिखाई दे रहे हैं. पोस्टर पर लिखा है, "A Battalion That Fought Alone" और साथ में "Most Wanted Since 1932" की मुहर भी नजर आती है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म की कहानी आजादी से पहले के दौर की पृष्ठभूमि पर आधारित हो सकती है.
फिल्म में प्रभास के साथ मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा, अनुपम खेर और इमानवी इस्माइल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इमानवी इस्माइल इस फिल्म में फीमेल लीड होंगी. फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज मिलकर कर रहे हैं.
प्रभास की 'फौजी' 3 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी, जबकि 4 दिसंबर 2026 को अक्षय कुमार और अजय देवगन अपनी-अपनी फिल्मों के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाले हैं. ऐसे में दिसंबर की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार और विद्या बालन इन दिनों अनीस बज्मी की एक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म का टाइटल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी रिलीज डेट पहले ही 4 दिसंबर 2026 तय की जा चुकी है.
वहीं, अजय देवगन की एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'रेंजर' भी रिलीज के लिए तैयार बताई जा रही है. इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त और तमन्ना भाटिया भी नजर आएंगे. हालांकि, मेकर्स की ओर से रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स में 4 दिसंबर 2026 को रिलीज की चर्चा है. अब देखने वाली बात होगी कि तीन बड़े सितारों की फिल्मों के बीच यह बॉक्स ऑफिस की टक्कर बरकरार रहती है या फिर किसी फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया जाता है.