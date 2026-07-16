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प्रभास की 'फौजी' की रिलीज डेट का ऐलान, अगले ही दिन अक्षय-अजय से होगा बॉक्स ऑफिस महाक्लैश; कौन मारेगा बाजी?

Fauji Release Date: साउथ सुपरस्टार प्रभास की जिस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार हो रहा था, उसकी आखिरकार रिलीज डेट सामने आ गई है. प्रभास की फिल्म 'फौजी' इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा महाक्लैश होने वाला है. आइए जानते हैं कैसे-

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 16, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:44 PM IST
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज डेट का ऐलान, अगले ही दिन अक्षय-अजय से होगा बॉक्स ऑफिस महाक्लैश; कौन मारेगा बाजी?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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