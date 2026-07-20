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Prabhas Vs Akshay Kumar: दिसंबर में होगा साल का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश, आमने-सामने होंगे अक्षय कुमार-प्रभास! कौन मारेगा बाजी?

Prabhas Vs Akshay Kumar: साउथ सुपरस्टार प्रभास की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म 'फौजी' बॉक्स ऑफिस पर 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन इसी के साथ फिल्म का अक्षय कुमार से तगड़ा क्लैश होगा, क्योंकि अक्षय की अगली फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. अब देखना ये होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारेगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 20, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:24 AM IST
Prabhas Vs Akshay Kumar: दिसंबर में होगा साल का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश, आमने-सामने होंगे अक्षय कुमार-प्रभास! कौन मारेगा बाजी?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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