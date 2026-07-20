Prabhas Vs Akshay Kumar: दिसंबर में होगा साल का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश, आमने-सामने होंगे अक्षय कुमार-प्रभास! कौन मारेगा बाजी?

Box Office Clash: साल 2026 के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. सिनेमाघरों में एक तरफ साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म 'फौजी' के साथ दस्तक देंगे और दूसरी तरफ बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी निर्देशक अनीस बज्मी की नई फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार हैं. दोनों फिल्मों की संभावित रिलीज डेट में महज एक दिन का अंतर है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश की उम्मीद है.
हाल ही में अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है. 'धमाल 4' के रिलीज होने के बाद ही अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली. कुछ ही दिन पहले अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई थी. इसके बाद अब अक्षय कुमार का क्लैश सुपरस्टार प्रभास की फिल्म से होने वाला है.
साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म 'फौजी' के साथ बड़े पर्दे पर दमदार एंट्री करने को तैयार हैं. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने किया है. फिल्म में प्रभास एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जैसा उन्हें दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा. अपनी हालिया फिल्मों की सफलता के बाद फैंस को प्रभास की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.
फिल्म 'फौजी' की शूटिंग जारी है. प्रभास इस समय एक साथ दो फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, जिनमें पहली 'कल्कि पार्ट 2' और दूसरी 'फौजी' है. हाल ही में 'फौजी' की रिलीज डेट की घोषणा की गई है. प्रभास की 'फौजी' 3 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. यह फिल्म 1940 के दशक पर आधारित है, जिसमें प्रभास एक ब्रिटिश-भारतीय सेना के सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं.
वहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'शैतान' रिलीज होने वाली है और इसके बाद अक्षय अनीस बज्मी के साथ एक नई फिल्म ला रहे हैं, जिसकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है. इस फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन नजर आएंगी. अक्षय कुमार और विद्या बालन करीब 15 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. विद्या बालन और अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में राशि खन्ना भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. हालांकि, अभी तक फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट या टाइटल जारी नहीं किया गया है.
बता दें कि 'फौजी' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. हालांकि, अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. दोनों फिल्मों की रिलीज के बाद ही साफ हो पाएगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन-सी फिल्म अपना दम दिखाने में सफल रहती है.