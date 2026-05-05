प्रभास की फिल्म 'फौजी' की शूटिंग पर लगा ब्रेक, सेट पर पसरा मातम; सड़क हादसे में क्रू मेंबर की मौत, 5 घायल

Prabhas Movie Fauzi Shoot Suspended: साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'फौजी' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच टीम के साथ एक दुखद घटना घट गई है, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई है.
Trending Photos
Prabhas Movie Fauzi Shoot Suspended: साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'फौजी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच फिल्म के सेट से बुरी खबर सामने आई है. खबरों के मुताबिक, फिल्म के सेट पर पहुंचने से पहले ही क्रू एक बड़े सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक क्रू मेंबर की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं अब प्रभास की फिल्म की शूटिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह हादसा कैसे और कहां हुआ.
हाल ही में आई 'टाइम्स नाऊ' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक्सीडेंट हैदराबाद के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुरमेट के पास हुआ है. बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया और कार सीधे सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, यह घटना चोटूप्पल पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले टूपरंपेट ब्रिज के पास हुई है.
हादसे के तुरंत बाद घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दुखद घटना के बाद फिल्म के मेकर्स ने सम्मान के तौर पर शूटिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया है. प्रोडक्शन टीम फिलहाल पुलिस और प्रशासन की पूरी मदद कर रही है, ताकि एक्सीडेंट की सही वजह का पता लगाया जा सके. अभी तक फिल्म की टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
वहीं साउथ सुपरस्टार Prabhas के वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रभास को आखिरी बार फिल्म 'द राजा साब' में देखा गया था, जो इसी साल 9 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. भारी उम्मीदों के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और लोगों ने इसे काफी 'क्रिंज' बताया था. अब प्रभास के फैंस को उनकी अगली फिल्म 'स्पिरिट' का बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.