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रजनीकांत की 'जेलर 2' के सेट पर दर्दनाक हादसा, बिजली का झटका लगने से क्रू मेंबर की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Rajinikanth Jailer 2 Crew member Dies on Set: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि बिजली का झटका लगने से एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है. वह फिल्म में आर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और घर जैसा सेट बना रहा था.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 15, 2026, 01:44 PM IST
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रजनीकांत की 'जेलर 2' के सेट पर दर्दनाक हादसा, बिजली का झटका लगने से क्रू मेंबर की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Rajinikanth Jailer 2 Crew member Dies on Set: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इस फिल्म की शूटिंग मेकर्स जोरों-शोरों से कर रहे हैं. फिल्म के सेट से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि 'जेलर 2' के शूटिंग सेट पर एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है. क्रू मेंबर की मौत का कारण भी सामने आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक प्राइवेट स्टूडियो में 'जेलर 2' के सेट पर काम करते समय बिजली का झटका लगने से क्रू मेंबर की मौत हो गई है.

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सेट निर्माण के दौरान अचानक बिजली का यह हादसा हुआ, जिसकी चपेट में आने से कार्तिकेयन को जोरदार करंट लग गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं कनाथुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है. फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन यह पता लगाया जा रहा है कि सेट पर बिजली का लीकेज कैसे हुआ और सुरक्षा इंतजामों में कहीं लापरवाही तो नहीं थी. 'जेलर 2' निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार और रजनीकांत की दूसरी फिल्म है. फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसके मालिक कलानिधि मारन हैं. हालांकि अभी तक इस मामले में टीम की तरफ से घटना को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.

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'जेलर' का सीक्वल है 'जेलर 2'

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं. यह साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. 'जेलर' फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक है. इसने दुनियाभर में 600 करोड़ से ज्यादा का शानदार कलेक्शन किया था. 'जेलर 2' में रजनीकांत एक बार फिर 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में राम्या कृष्णन उनकी पत्नी विजया के रूप में वापसी करती नजर आएंगी. फिल्म में शिवा राजकुमार और मोहनलाल कैमियो करते नजर आएंगे. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती भी अहम किरदार निभा रहे हैं. हालांकि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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