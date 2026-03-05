‘जेलर 2’ में होगा बड़ा धमाका, रजनीकांत संग पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे शाहरुख खान! इस शख्स ने शेयर की फोटो

Rajinikanth Movie Jailer 2: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसकी सफलता के बाद अब 'जेलर 2' पर काम चल रहा है. इन दिनों फिल्म की कास्ट काफी चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में ऐसी खबर सामने आई कि फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी नजर सकते हैं.
Rajinikanth Jailer 2 Cast Update: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने लंबे करियर में खूब नाम कमाया है और अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. आज भी रजनीकांत इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और बैक टू बैक फिल्में रिलीज कर रहे हैं. एक्टर की फिल्मों को देखने के लिए फैंस काफी बेताब रहते हैं. साल 2026 में उनकी फिल्म 'जेलर 2' रिलीज होने की चर्चा है. यह फिल्म रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की इतनी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के नजर आने की अटकलें लगाई जा रही हैं.
ऐसा पहली बार हो सकता है जब फिल्म में रजनीकांत और शाहरुख खान एक साथ स्क्रीन पर नजर आएं. दोनों का ही अपनी-अपनी इंडस्ट्री में बड़ा नाम है और भारत ही नहीं, दुनियाभर में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए काफी मजेदार बात है. हाल ही में मोहनलाल के स्टाइलिस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें रजनीकांत और शाहरुख एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं. उनकी इस पोस्ट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं.
मोहनलाल के स्टाइलिस्ट जिशाद शमसुद्दीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो तस्वीर शेयर की है, वह एआई-जनरेटेड इमेज बताई जा रही है. इसमें ड्राइविंग सीट पर शाहरुख खान बैठे नजर आ रहे हैं. उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है और हमेशा की तरह स्वैग में दिख रहे हैं. उनके बगल में सुपरस्टार मोहनलाल रिलेक्स मोड में बैठे नजर आ रहे हैं. जीप में पीछे सीट पर रजनीकांत और शिव राजकुमार बैठे दिखाई दे रहे हैं. फोटो में चारों ही काफी चिल मूड में नजर आ रहे हैं और मानों किसी सफर पर निकल रहे हों. हालांकि, फोटो देखने के बाद फिल्म की स्टोरी का तो कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टार कास्ट का आइडिया फैंस को मिल रहा है. 'जेलर' के सीक्वल में 'टाइगर' के किरदार में रजनीकांत की वापसी हो रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.
साल 2013 में शाहरुख खान की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में वैसे तो रजनीकांत नजर नहीं थे, लेकिन 'थलाइवा' गाने के जरिए उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया था. अब अगर खबरें सही साबित होती हैं, तो ऐसा पहली बार होगा जब शाहरुख खान और रजनीकांत एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.
