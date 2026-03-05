Advertisement
trendingNow13130870
Hindi Newsबॉलीवुड‘जेलर 2’ में होगा बड़ा धमाका, रजनीकांत संग पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे शाहरुख खान! इस शख्स ने शेयर की फोटो

‘जेलर 2’ में होगा बड़ा धमाका, रजनीकांत संग पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे शाहरुख खान! इस शख्स ने शेयर की फोटो

Rajinikanth Movie Jailer 2: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसकी सफलता के बाद अब 'जेलर 2' पर काम चल रहा है. इन दिनों फिल्म की कास्ट काफी चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में ऐसी खबर सामने आई कि फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी नजर सकते हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 05, 2026, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘जेलर 2’ में साथ दिखेंगे शाहरुख खान- रजनीकांत (फोटो-इंस्टाग्राम)
‘जेलर 2’ में साथ दिखेंगे शाहरुख खान- रजनीकांत (फोटो-इंस्टाग्राम)

Rajinikanth Jailer 2 Cast Update: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने लंबे करियर में खूब नाम कमाया है और अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. आज भी रजनीकांत इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और बैक टू बैक फिल्में रिलीज कर रहे हैं. एक्टर की फिल्मों को देखने के लिए फैंस काफी बेताब रहते हैं. साल 2026 में उनकी फिल्म 'जेलर 2' रिलीज होने की चर्चा है. यह फिल्म रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की इतनी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के नजर आने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

ऐसा पहली बार हो सकता है जब फिल्म में रजनीकांत और शाहरुख खान एक साथ स्क्रीन पर नजर आएं. दोनों का ही अपनी-अपनी इंडस्ट्री में बड़ा नाम है और भारत ही नहीं, दुनियाभर में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए काफी मजेदार बात है. हाल ही में मोहनलाल के स्टाइलिस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें रजनीकांत और शाहरुख एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं. उनकी इस पोस्ट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट 

मोहनलाल के स्टाइलिस्ट जिशाद शमसुद्दीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो तस्वीर शेयर की है, वह एआई-जनरेटेड इमेज बताई जा रही है. इसमें ड्राइविंग सीट पर शाहरुख खान बैठे नजर आ रहे हैं. उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है और हमेशा की तरह स्वैग में दिख रहे हैं. उनके बगल में सुपरस्टार मोहनलाल रिलेक्स मोड में बैठे नजर आ रहे हैं. जीप में पीछे सीट पर रजनीकांत और शिव राजकुमार बैठे दिखाई दे रहे हैं. फोटो में चारों ही काफी चिल मूड में नजर आ रहे हैं और मानों किसी सफर पर निकल रहे हों. हालांकि, फोटो देखने के बाद फिल्म की स्टोरी का तो कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टार कास्ट का आइडिया फैंस को मिल रहा है. 'जेलर' के सीक्वल में 'टाइगर' के किरदार में रजनीकांत की वापसी हो रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.   

एक साथ नजर आएंगे शाहरुख खान-रजनीकांत!

साल 2013 में शाहरुख खान की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में वैसे तो रजनीकांत नजर नहीं थे, लेकिन 'थलाइवा' गाने के जरिए उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया था. अब अगर खबरें सही साबित होती हैं, तो ऐसा पहली बार होगा जब शाहरुख खान और रजनीकांत एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

RajinikanthJailer 2Shah Rukh Khan

Trending news

इस राज्य में घटती जनसखंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसखंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
israel iran war
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
jammu kashmir news
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
PM Modi
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना