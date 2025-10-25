Advertisement
रजनीकांत की धमाकेदार फिल्म 'जेलर 2' में बॉलीवुड की इस हसीना की एंट्री, 46 साल की एक्ट्रेस बनेगी मिथुन चक्रवर्ती की बेटी

Jailer 2 Big Update: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जिसे जानकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. जेलर 2 में बॉलीवुड की 46 साल की हसीना की एंट्री हो गई है. उन्हें फिल्म में देख फैंस काफी खुश हो जाएंगे. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 25, 2025, 11:13 PM IST
Jailer 2 Big Update: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने करियर में एक से एक हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. उन्हीं में से एक जेलर भी है. जेलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. जेलर फिल्म में रजनीकांत ने अपने अंदाज से भी हर किसी का दिल जीता था. जेलर फिल्म साल 2023 में थिएटर में रिलीज हुई थी. अब 2 साल बाद इस फिल्म के सीक्वल को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है. फिल्म के सीक्वल को लेकर हाल ही में एक नया अपडेट सामने आया है कि फिल्म में एक्ट्रेस विद्या बालन की एंट्री हो गई है और वह इसमें दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी का किरदार निभाती नजर आएंगी. 

चल रही फिल्म की शूटिंग 
दरअसल, हाल ही में आई 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन से जुड़े एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि 'विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी बेटी के रोल में नजर आएंगी. मिथुन फिल्म में खलनायक के किरदार में दिखेंगे, जो रजनीकांत से भिड़ते नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग फिलहाल चेन्नई में चल रही है और जनवरी तक इसका पोस्ट-प्रोडक्शन का काम शुरू होगा. चेन्नई शेड्यूल पूरा करने के बाद फिल्म की टीम अक्टूबर के अंत में शुरू होने वाले बाकी 2 महीनों की शूटिंग के लिए गोवा जाएगी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2026 में दस्तक देगी फिल्म 
रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बन रही है और अगस्त साल 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. फिल्म में बॉलीवुड इंडस्ट्री के मिथुन चक्रवर्ती के बाद अब विद्या बालन की एंट्री हो गई है, जो दर्शकों के लिए काफी मजेदार है. कुछ वक्त पहले फिल्म जेलर 2 को लेकर कहा गया था कि इस बड़े बजट की फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी और बालकृष्ण भी दिखाई देंगे. 

बता दें कि विद्या बालन को आखिरी बार फिल्म 'भूल भुलैया 3' में देखा गया था. इस फिल्म में विद्या मंजुलिका बन डांस करते हुए नजर आई थी. उन्हें देख फैंस काफी खुश हो गए थे. फिल्म में विद्या के साथ माधुरी दीक्षित और कार्तिक आर्यन भी थे. अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो विद्या बालन 'जेलर 2' में नजर आएंगी. जेलर 2 फिल्म को काफी बड़े स्टार पर बनाया जा रहा है, जिसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपये फीस ली है. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

