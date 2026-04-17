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रजनीकांत की 'जेलर 2' का फुटेज लीक! मेकर्स ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, बोले- 'शेयर किया तो...'

Jailer 2 Footage Leak: बीते दिनों थलपति विजय की 'जन नायकन' ऑनलाइन लीक हो गई थी. इसी बीच अब साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की एक फुटेज पाइरेसी का शिकार हो गई है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है. इसे देखते हुए मेकर्स ने अब धमकी दी है कि जो भी ऐसा करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 17, 2026, 04:41 PM IST
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लीक हुई रजनीकांत की ‘जेलर 2’?
लीक हुई रजनीकांत की ‘जेलर 2’?

Rajinikanth Jailer 2 Footage Leak: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' काफी सुर्खियों में बनी हुई है. यह फिल्म हाल ही में इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिससे उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में काफी हैरानी और गुस्सा देखने को मिला. इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों ने इस लीक की कड़ी निंदा की और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. इसी बीच अब तमिल फिल्म इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का भी फुटेज ऑनलाइन लीक होने की खबर सामने आई है. फिल्ममेकर्स ने अब एक बयान जारी किया और ऑडियंस से खास अपील की, साथ ही फुटेज लीक करने वालों को चेतावनी दी.

'जेलर 2' का एक फुटेज ऑनलाइन लीक

सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' का एक फुटेज ऑनलाइन काफी तेजी से लीक हो रहा है, जिससे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. फिल्म मेकर्स ने फैंस और मीडिया से अपील की है कि वे इन क्लिप्स को शेयर न करें. इसके साथ ही फुटेज लीक करने वालों को चेतावनी दी है कि उनकी एंटी-पायरेसी टीम इस पर नजर रख रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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'जेलर 2' के सेट से लीक हुआ क्लिप

दरअसल, हाल ही में आई डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स ने एक बयान में कहा, 'हम आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि 'जेलर 2' के सेट से एक वीडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है. हमारी एंटी-पायरेसी टीम इस स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ऐसी किसी भी क्लिप को हटाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. इसमें उन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल है, जो इन क्लिप्स को शेयर या प्रमोट कर रहे हैं. हम मीडिया के सदस्यों और फैन क्लबों से अपील करते हैं कि वे इस वीडियो का इस्तेमाल करने, इसे शेयर करने या दोबारा पोस्ट करने से बचें, ताकि उनके अकाउंट पर किसी भी तरह का सस्पेंशन या पाबंदी न लगे. कृपया ध्यान दें कि प्रोडक्शन टीम ऐसे किसी भी काम के लिए या अकाउंट वापस दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.'

3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बता दें कि 'जन नायकन' के बाद तमिल इंडस्ट्री में ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब कोई वीडियो लीक हुआ है. तमिलनाडु पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम विंग ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया है और इसके सिलसिले में अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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जल्द होगा रिलीज डेट का ऐलान

बता दें कि रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसका पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुआ था और उसने दुनिया भर में कुल 650 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था. 'जेलर' के दूसरे पार्ट की शूटिंग बीते साल 10 मार्च को चेन्नई में शुरू हुई थी. इसी महीने रजनीकांत ने फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर किया था कि 'जेलर 2' अब अपने फिनिशिंग स्टेज पर है. प्रोडक्शन हाउस इसकी रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस करेगा.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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