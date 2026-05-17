'मैं विजय से क्यों जलूंगा?' रजनीकांत ने अफवाहों पर दिया करारा जवाब, बोले- 'अगर चुनाव लड़ता तो जीत जाता'

Rajinikanth On CM Vijay: साउथ सुपरस्टार विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुपरस्टार रजनीकांत पर यह आरोप लगाए गए कि वह उनसे जलते हैं. इन अफवाहों के बीच अब एक्टर ने साफ किया कि उन्हें विजय से कोई जलन नहीं है. हमारे बीच जनरेशन गैप है, मैं विजय से 25 साल बड़ा हूं.
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Rajinikanth On CM Vijay: साउथ सुपरस्टार विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. जहां फैंस उन्हें थलापति के नाम से जानते थे, वहीं अब उन्हें तमिलनाडु के सीएम के तौर पर जान रहे हैं. इसी बीच हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि रजनीकांत सीएम विजय से जलते हैं, जिस पर अब सुपरस्टार रजनीकांत ने खुद रिएक्शन दिया है. अपने घर पर रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजनीकांत ने कहा, 'मैं विजय से 25 साल बड़ा हूं. हमारे बीच जनरेशन गैप है.'
रजनीकांत ने आगे कहा, 'मुझ पर कुछ आलोचनाएं हो रही हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे सीएम विजय से जलन हो रही है. मुझे हमारे सीएम विजय से कोई जलन नहीं है. जब मैं राजनीति में ही नहीं हूं, तो मुझे जलन क्यों होगी? हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर है. मैं विजय से 25 साल बड़ा हूं. हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर है. मेरे पास उनसे जलन करने का कोई कारण नहीं है. मैं उनके लिए खुश हूं. विजय से बहुत उम्मीदें हैं. मैं अपनी तरफ से विजय को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. उम्मीद है कि विजय लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.'
Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth holds a press conference at his residence in Poes Garden.
He says, I am holding this press meet because many criticisms are being made about me in connection with the election. If I do not respond to them, they will become accepted as the twitter.com/5gwzbKt13u
ANI (ANI) May 17, 2026
उन्होंने आगे कहा, 'चुनाव नतीजों के बाद मैं एमके स्टालिन से मिलने गया था और यह बात आलोचना का विषय बन गई. हमारी दोस्ती राजनीति से परे है. मुझे बहुत दुख हुआ कि एमके स्टालिन कुलाथुर में हार गए. रजनी कोई घटिया या निम्न स्तर का इंसान नहीं है, जो किसी भी चीज के बारे में बिना कुछ बोले. अगर मैंने 2021 में चुनाव लड़ा होता, तो मैं जरूर जीत जाता.'
बता दें कि विजय की जीत के बाद सुपरस्टार रजनीकांत एमके स्टालिन से मिलने गए थे, जिसके बाद से कथित तौर पर कहा गया कि वह विजय की जीत से खुश नहीं हैं और वह उनसे बहुत जलते हैं. जबकि विजय की जीत पर भी सुपरस्टार रजनीकांत ने रिएक्शन नहीं दिया था.
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