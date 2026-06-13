साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी फिल्म 'पेद्दी' के लिए चर्चा में हैं. राम चरण एसएस राजामौली की 'आरआरआर' के बाद तो वह ग्लोबल स्टार बन गए. साउथ फिल्म इंडस्ट्री में राम चरण हिट हैं और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, मगर कम ही लोग जानते हैं कि ‘आरआरआर’ के जरिए ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना चुके राम चरण का सिक्का बॉलीवुड में नहीं चल सका.
बता दें कि राम चरण तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी के बेटे हैं. फिल्मी खानदान से आने के बावजूद उन्होंने कभी पिता के नाम पर फिल्म नहीं मांगी बल्कि बाकायदा एक्टिंग कोर्स करने के बाद अभिनय जगत में आने का फैसला लिया. इसके लिए उन्होंने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली, जहां से कई सितारे निकले हैं.
एक्टिंग और डांसिंग में महारत हासिल करने के बाद राम चरण ने साल 2007 में ‘चिरुथा’ फिल्म से डेब्यू किया. पहली फिल्म में ही उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवॉर्ड मिला, लेकिन असली पहचान साल 2009 में आई फिल्म ‘मगधीरा’ से बनी. एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राम चरण ने डबल रोल निभाया और यह तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई.
इसके बाद राम चरण ने ‘ऑरेंज’, ‘राचा’, ‘नायक’ और ‘येवादू’ जैसी कई सफल फिल्में दीं. लेकिन उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ साल 2022 में रिलीज निर्देशक एसएस राजा मौली की फिल्म ‘आरआरआर’. जूनियर एनटीआर के साथ नजर आए राम चरण को इस फिल्म ने पूरी दुनिया में सुपरस्टार बना दिया. जानकारी के अनुसार, 550 करोड़ रुपए के बजट वाली ‘आरआरआर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 1,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की. फिल्म का गाना ‘नाटू-नाटू’ ऑस्कर अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच गया.
रिपोर्ट के अनुसार, गाने की शूटिंग के दौरान राम चरण को 12 दिन लगे और लगातार प्रैक्टिस करने से उनके घुटनों में दर्द भी हो गया था. ‘आरआरआर’ की सफलता के बाद राम चरण का नाम हॉलीवुड तक पहुंच गया. उनकी एक्टिंग, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ हर तरफ हो रही है. हालांकि, बॉलीवुड में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा.
साल 2013 में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त के साथ ‘जंजीर’ के रीमेक में काम किया, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई. यहां तक कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी वसूल नहीं कर पाई. कम ही लोग जानते हैं कि राम चरण सिर्फ अभिनेता नहीं हैं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं. उन्होंने एयरलाइन कंपनी और पोलो राइडिंग क्लब जैसे कई कारोबार खड़े किए हैं.
एक्टर की कुल नेटवर्थ लगभग 1500 करोड़ रुपये है, जो उन्हें देश के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में खड़ा करती है.उनकी मेगा फैमिली भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है. उनके चाचा पवन कल्याण और नागेंद्र बाबू भी तेलुगु सिनेमा के बड़े सितारे हैं. यही नहीं पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन उनके कजिन हैं. राम चरण की दो बहनें सुष्मिता और श्रीजा हैं, जो मीडिया से दूर रहती हैं.
राम चरण को गाड़ियों का भी बड़ा शौक है और उनका गैराज इस बात की गवाही देता है. उनके पास रोल्स-रॉयस फैंटम, एस्टन मार्टिन, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600 जैसी दुनिया की सबसे महंगी कारें मौजूद हैं. इन गाड़ियों की कीमत ही करोड़ों में है, जो उनकी आलीशान लाइफस्टाइल को बयां करती हैं.
लग्जरी लाइफ जीने वाले राम चरण के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट भी है, जिससे वह सफर करते हैं. लेकिन सबसे अनोखी बात उनके पेट डॉग 'राइम' से जुड़ी है. राइम एक फ्रेंच बार्बेट डॉग है और उसका जलवा ऐसा है कि मैडम तुसाद म्यूजियम में उसका वैक्स स्टैच्यू लगा है. क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पेट के बाद राइम यह मुकाम पाने वाला दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सेलिब्रिटी पेट है.