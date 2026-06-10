/19 की उम्र में घर से भागी, दूसरी शादी का भी हुआ खौफनाक अंत... साउथ सुपरस्टार की बहन, जिसकी जिंदगी बन गई थी नरक!

South Superstar Ram Charan Sister: साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. लेकिन आज हम एक्टर की या फिर उनकी फिल्म की बात नहीं कर रहे. आज हम राम चरण की बहन और चिरंजीवी की बेटी श्रीजा कोनिडेला की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उथल-पुथल देखी है. श्रीजा ने हाल ही में अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने खुद को कैसे संभाला और विक्टिम मोड से कैसे बाहर निकलने का फैसला किया.
राम चरण की बहन श्रीजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि 15 महीने के एक 'सेल्फ-डेवलपमेंट ग्रुप' ने उन्हें लाचारी के एहसास से बाहर निकलकर खुद को मजबूत बनाने में मदद की. वीडियो में श्रीजा ने अपनी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल के बारे में बताया, जिसका उन्होंने सामना किया है.
श्रीजा ने बताया, 'मैं एक कशमकश में फंसी हुई थी. मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा है? मुश्किलें एक के बाद एक आती जा रही थीं. मैंने ऐसा क्या किया है, जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है?' श्रीजा को फिर एहसास हुआ कि जिंदगी संवारने और बदलने की ताकत उनके खुद के पास है.
एक्टर की बहन श्रीजा ने आगे बताया, 'एक समय पर उनकी पहचान उनके दर्दनाक अतीत से बन गई थी. जिंदगी में ज्यादातर वक्त मैंने खुद को अपने दर्द, अपने अतीत और अपनी कठिनाइयों से जोड़कर देखा. मेरे लिए पहचान उन सभी चीजों से बनी थी, जो मेरी जिंदगी में गलत साबित हुई थीं. लेकिन अब मैं उससे आगे बढ़कर देखना शुरू कर रही हूं. हां, मेरा दर्द अभी भी मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ वही नहीं हूं. एक इंसान में और भी बहुत कुछ होता है और उन पहलुओं को खोजना मेरे लिए इस सफर के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक था.'
बता दें कि राम चरण की बहन श्रीजा की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों से भरी रही है. साल 2007 में वो 19 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड शिरीष भारद्वाज के साथ घर से भाग गई थीं और हैदराबाद के एक आर्य समाज मंदिर में गुपचुप शादी कर ली थी. उनका ये रिश्ता मीडिया में बहुत सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि वो 'कोनिडेला परिवार' से ताल्लुक रखती हैं.
वहीं शादी के 1 साल बाद साल 2008 में कपल ने एक बेटी का वेलकम किया. हालांकि, फिर उनकी शादी में परेशानियां आने लगीं और 2011 तक श्रीजा ने शिरीष और उनके परिवार वालों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. साल 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया और दोनों के रास्ते अलग हो गए. शिरीष ने इसके बाद राजनीति में कदम रखा और बाद में दूसरी शादी की. साल 2019 में हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था.
वहीं तलाक के बाद श्रीजा ने साल 2016 में कल्याण देव से दूसरी शादी की. कल्याण एक मशहूर एक्टर हैं और श्रीजा के बचपन के दोस्त भी थे. शादी के कुछ साल बाद कपल ने एक बेटी का वेलकम किया. दुर्भाग्य से साल 2022 में दोनों के अलग होने की अफवाह सामने आने लगीं, जिसके बाद कल्याण ने आधिकारिक तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए अपने तलाक की पुष्टि की थी.