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19 की उम्र में घर से भागी, दूसरी शादी का भी हुआ खौफनाक अंत... साउथ सुपरस्टार की बहन, जिसकी जिंदगी बन गई थी नरक!

South Superstar Ram Charan Sister: साउथ सुपरस्टार राम चरण की बहन श्रीजा ने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना किया है. उन्होंने दो बार शादी की, लेकिन दोनों बार ही उनका रिश्ता टूट गया. अब उन्होंने सेल्फ हीलिंग पर बात की और बताया कि कैसे वो दर्द से बाहर निकलीं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 10, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:12 PM IST
19 की उम्र में घर से भागी, दूसरी शादी का भी हुआ खौफनाक अंत... साउथ सुपरस्टार की बहन, जिसकी जिंदगी बन गई थी नरक!
Image Credit: दर्द में तड़पी थी साउथ सुपरस्टार की बेटी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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